Tramita su licencia de conducir y la etiquetan como “INCAPACITADA” por superar un cáncer de mama

Argentina.- Como lamentable fue considerada la falta de empatía de trabajadores que expiden la Licencia Nacional de Conducir en Córdova Argentina a una joven de forma limitada pues la etiquetaron con la enfermedad que venció, cómo si se tratará de una limitación.

La historia fue compartida en las redes sociales de la joven Florencia, quien relató cómo fue víctima de discriminación al grado de sentir mucho estrés y ganas de llorar por lo ocurrido.

Pues de acuerdo con la versión de la joven originaria de Córdoba, los trabajadores de la dependencia la cuestionaron sobre su cabello corto, a lo que ella respondió que era por que sufrió cáncer de mama, sin más la sorpresa llegó al recibir el permiso, ya que se la dieron solo por dos años y resaltando en la credencial su enfermedad.

"Vine a renovar carnet de conducir, me voy con estrés sacándome las lágrimas y con la etiqueta de "incapacitada", en la frente. Me lo dieron sólo por 2 años pidiéndome un apto médico para conducir y en carnet me ponen la enfermedad. ¿Qué necesidad?".

Tramita su licencia de conducir y la etiquetan como “INCAPACITADA”

La joven explicó que todo inició por que la vieron con cabello corto a lo cual ella explicó que se lo cortó porque estuvo en tratamiento de quimioterapia. Añadió que los servidores públicos le indicaron que, debido a la cercanía de su tratamiento con la solicitud, debía de realizarse un examen médico para verificar que en realidad puede conducir sin ningún riesgo.

Florencia añadió que cumplió con todos los trámites requeridos, sin embargo, la justificación que le dieron sobre el permiso por 2 años fue que le señalaron que no sabía cómo estaba de defensas, a lo cual ella responde que está con buena salud.

"Cuando me están por dar el carnet me avisan que decía cáncer de mama, les digo "pero ya no tengo, porqué me ponen eso" y me dicen que el sistema ya lo mandaba así", escribió la joven en Twitter.

Aunque la situación le generó incomodidad, la joven ahora se pregunta que, si no la hubieran visto con cabello corto, el carnet lo hubiera obtenido como cualquier otra persona sin problema.