Transmite su muerte en Facebook tras manejar su Corvette a 180km/h (VIDEO)

Baja California.- Recientemente un noticia se volvió tendencia nacional un accidente automovilístico llevado a cabo en la carretera Tecate-Mexicali, lugar donde un Corvette no esperó tener un fatal final tras la combinación de altas velocidades y un clima lluvioso.

Lo más llamativo del caso fue el que sujeto se encontraba transmitiendo en directo por la aplicación Facebook, es decir, filmó el momento justo en que lamentablemente pasó a mejor vida.

En las imágenes se ve el tablero del lujoso vehículo mientras es conducido a más de 180km/h, velocidad que en conjunto con las condicones climáticas y una autopista llena de curvas, incrementan la posibilidad de sufrir un accidente, algo que los pasajeros no consideraron.

El material audiovisual también muestra que la región se encontraba humeda por una ligera lluvia y también había neblina no tan densa, pero suficiente para dificultar la visibilidad del camino.

De fondo se escucha que los pasajeros, un hombre y una mujer, escuchan el corrido llamado "El Pedrón ántrax", cuya letra fue señalado por usuarios de redes sociales como "una premonición" del terrible desenlace que tendría la grabación.

A continuación parte de la letra:

Toditas habia ganado en la vida

Pero ahora me toco la de perder

Soy el pedron antrax y fue mi escuela

De apellido valenzuela mucho tiempo me rife

Andube en los tiempos de javier torres

Preguntenle al viejo si me raje

Y esto es para que vayan y digan

Cuando yo tenia vida a varios tambien mate

Y gracias Por ser mi primo Santiago

El hombre mas hombre que conoci

Te acuerdas cuando vivias en la sierra

El que te metia en problemas pero peliaba por ti

Justo en el momento en que el auto patinó y el conductor perdió el control del vehículo, se escuchó un fragmento de la canción que dejó a todos helados: "No me quise ir solo de este mundo, me acompañaron 2 gallos tambien".

Tras derrapar en el carretera, el auto se estrelló contra una formación rocosa, quitando la vida de inmediato al hombre, quien conducía, mientras la copiloto fue trasladada a a un hospital para recibir atención médica. Las desgarradores imágenes también muestran como piezas de la unidad automotriz vuelan por los vientos.