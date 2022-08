Tras viralizarse video, padres que le dieron vodka a su bebé son arrestados

Reino Unido.- Si bien es cierto que no hay un manual que enseñe a cómo ser padres, lo cierto es que hay acciones que, por sentido común, no deben hacerse. No obstante, el sentido común a veces es el menos común, como lo demuestra un caso que se viralizó al mostrar cómo, de forma irresponsable, se le da de beber una bebida alcohólica a un bebé.

Gracias a que fotos y videos se han vuelto virales en las redes sociales, se revelan casos que dan cuenta de conductas incorrectas por parte de ciertas personas, logrando que los asuntos lleguen hasta las autoridades correspondientes y se puede actuar en consecuencia.

Tras que se publicara en las plataformas virtuales un clip donde se ve cómo se le da de beber alcohol a un menor, una pareja del condado de Kent, en Reino Unido, fue aprehendida por las autoridades de seguridad británicas por el delito de abuso infantil.

“Se tomaron medidas para salvaguardar a los involucrados, y un hombre y una mujer fueron arrestados bajo sospecha de crueldad infantil más tarde ese mismo día”, indicaron los elementos policíacos tras darse a conocer los hechos.

Fue, específicamente, mediante la red social Facebook donde los internautas comenzaron a difundir y comentar la grabación donde aparece una mujer, aparentemente la madre del infante, dado en una tapa lo que al parecer es una botella de vodka.

Mientras el pequeño bebé se encuentra sentado y observando a la mujer, esta le da de beber la bebida alcohólica al menor e, incluso, lo obliga a inclinar la cabeza hacia atrás para que pueda pasar el líquido por su garganta, tal y como si fuera un medicamento.

En tanto, en la parte de atrás se puede observar a un hombre, que en esos momentos se encuentra sin camisa, y quien se cree es el padre del bebé, completamente indiferente a lo que está haciendo la mujer.

Luego de que las imágenes del video recorrieran la red social, la policía dio a conocer que se presentaron en el domicilio de dicha familia, después de lo cual procedieron a resguardar al niño y arrestar a los dos adultos.

Sin embargo, pese a lo evidente de la situación, la mujer y el hombre recuperaron su libertad tras pagar la fianza correspondiente, al tiempo que el infante les fue devuelto, lo que levantó las alarmas de las personas que han seguido el caso.

Trascendió que fue un testigo el que se encargó de hacer llegar el video al departamento de policía local, no obstante, después de que los dos adultos fueran liberados, se contactó con servicios sociales a fin de que se aseguraran de que el menor estaba a salvo, aunque más tarde se le informó que este continuaba bajo el resguardo de sus padres.

En tanto, un portavoz del Consejo del Condado de Kent dio a conocer que los servicios sociales tomaron las medidas necesarias para evitar que, de nueva cuenta, los padres del infante le vuelvan a dar alcohol.