¡Triste Navidad! Le abren la maleta y roban 3 mil dólares en regalos; dejan basura y comida de perro

New Hampshire, Estados Unidos.- Sin regalos para sus familiares se quedó una mujer que volvía de un viaje de trabajo a Europa luego de que abrieran su maleta en el aeropuerto y robaran más de 3 mil dólares, alrededor de 61 mil 900 pesos, en obsequios navideños; en su lugar encontró basura y comida para perros.

Gina Sheldon proveniente de Portsmouth, New Hampshire, en Estados Unidos había realizado un viaje de trabajo a Italia por once días el cual había llamado "Come, reza, ama", durante el transcurso compró regalos para sus familiares, sin embargo al llegar a casa y abrir su maleta se percató que todos los obsequios que compró con tanta ilusión habían sido robados.

Leer más: "Nunca en mi vida tuve una": mujer mayor llora al recibir una muñeca como regalo de Navidad

“Había una chaqueta de cuero que había comprado para mi hijo de 16 años”, lamentó Sheldon, “Había comprado estos bolsos de cuero muy bonitos para regalar a varios familiares y amigos” agregó.

Aunque, en su lugar, la maleta estaba llena de bolsas de comida para perros, basura, ropa sucia y una lata de crema de afeitar para hombre.

La víctima del robo comentó que, lo primero que pensó cuando abrió la maleta fue que se había llevado la maleta de otra persona ya que, “fue increíble”.

"¿Cómo pudo suceder esto y qué hice mal?" dijo haber pensando ante aquella sorpresiva y decepcionante situación en la que había terminado envuelta tras haber tomado aquel avión.

“Cuando pasó por el escáner parecía un verdadero producto de equipaje”, afirmó acerca de los objetos que terminaron por esar dentro de su maleta.

Gina Sheldon comentó que pasó horas intentando contactar con Delta Air Lines, con quienes reservó su vuelo, aun cuando este fue operado por Air France, sin embargo no pudo obtener una respuesta de la aerolínea comercial estadounidense.

Fue NBC10 Boston quien logró comunicarse con Delta Air Lines, los cuales afirmaron mediante un comunicado que ya se encontraba trabajando con la mujer afectada para brindar una solución satisfactoria a lo sucedido en uno de sus vuelos.

Leer más: Muere el hombre más fuerte de Bélgica por complicaciones del Covid-19, era antivacunas

“Pedimos disculpas por la experiencia de este cliente tras el vuelo 334 de Air France. Hemos conectado afirmativamente con nuestros socios de Air France y el cliente para encontrar una solución” comunicó Delta Air Lines.