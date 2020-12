Tunden en redes a Hugo López-Gatell por no usar cubrebocas en avión a Huatulco

CDMX.- Esta tarde se volvió tendencia en Twitter "Huatulco" luego que saliera a la luz una imagen donde se observa al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez en un avión con rumbo al estado de Oaxaca desde la Ciudad de México.

¿Y por qué se volvió tendencia? te preguntarás, pues en la imagen que está circulando en las redes sociales, se muestra a López-Gatell hablando por teléfono dentro del avión ¡con el cubrebocas en la barbilla!

La imagen causó molestia por parte de los usuarios de las redes sociales, quienes denunciaron que no usar cubrebocas es una falta de respeto y de conciencia de parte del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien es el encargado de informar a los mexicanos sobre la situación de la pandemia de covid-19 desde el inicio de esta.

"Señor López-Gatell...cuénteme por favor qué onda con esta foto...que no se supone que se tiene que guardar una distancia física, usar cubrebocas, careta y evitar viajes no necesarios?/ No tiene respeto, no es responsable, no tiene conciencia ni empatía/ Ni que fuera complicado o inaudible hablar por teléfono con cubrebocas", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

En reiteradas ocasiones, la Secretaría de Salud ha pedido a la población continuar con las medidas preventivas para evitar riesgos de covid-19, entre estas el uso de cubrebocas en lugares públicos, la sana distancia y el uso del gel antibacterial.

Ante esto, los usuarios tundieron en redes sociales con mensajes a Hugo López-Gatell por no usar cubrebocas en el avión de la Ciudad de México rumbo a Huatulco, Oaxaca, debido al riesgo por la pandemia de covid-19, señalándole que se puede hablar por teléfono con el cubrebocas puesto.

Ayer durante la conferencia diaria desde el Palacio Nacional, Hugo López-Gatell reportó 1 millón 413 mil 935 casos confirmados de coronavirus y 124 mil 897 muertes a causa de la enfermedad covid-19.

A nivel nacional, 50 por ciento de camas de hospitalización general están disponibles y 50 por ciento ocupadas. En camas con ventiladores, 57 por ciento están disponibles y 43 por ciento ocupadas, de acuerdo a la Secretaría de Salud.

Asimismo, se actualizaron las cifras del universo de casos sospechosos de coronavirus que se encuentra en 38 mil 819 casos sospechosos con posibilidad de resultado de una prueba de detección mediante el método PCR, donde el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell ha hablado sobre la efectivad e importancia de la prueba.

La vacuna contra covid-19 ya fue distribuida en la Ciudad de México y en el estado de Coahuila, donde personal de salud de la primera línea de atención a pacientes con el virus reciben la dosis. Luego de que el personal de salud sea vacunado, la población de adultos mayores será el sector siguiente en la metodología de vacunación implementada en México.