Turista borracha se pierde cabalgando a caballo en México y se vuelve viral en Tik Tok

México.- Definitivamente el alcohol y el volante en una combinación que se deben evitar a toda costa, sin embargo, parece ser que tampoco se debería mezclarse alcohol con Tik Tok, o podrías convertirte en un meme viral, un ejemplo podría ser la joven que se rehusó a terminar la fiesta y armó un escándalo, o bien, este divertido video que te mostraremos a continuación. Se trata de una turista pasada de copas que se perdió montando a caballo, o al menos eso creía. Su publicación se volvió viral en Internet en pocas horas y desató miles de risas.

Resulta que una joven estadounidense decidió pasar sus mejores vacaciones en Yelapa, Jalisco, México, las cuales parecían marchar bastante bien, prueba de ello fue que después de haber estado bebiendo en exceso, tuvo la "maravillosa idea" de pasear a caballo en un lugar que no conocía en lo absoluto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Como era de esperarse esta idea no salió como lo esperaba, hubo un momento que según ella, "estaba perdida en la jungla", y es que parecía estar montando a caballo sin conocer su rumbo, mientras otros niños le decían que se sostuviera bien para no caer del animal, situación que ella ignoraba pues no entendía para nada el español.

Hola, TikTok. Actualmente me encuentro en alguna parte de la jungla de México, y no hablo español, y estoy en un caballo, y me embriagué, y no sé cómo llegué aquí", dijo preocupada.

La joven identificada como Liz Hicks, explicó que no entendía nada de lo que los niños decían y ellos tampoco la comprendía, por esa razón se sentía preocupada ya que sentía que viajaba con un rumbo desconocido. "Me siguen diciendo cosas, pero yo no las entiendo. Um, estoy asustada, porque no sé cómo montar a caballo", dijo.

Esta publicación se ha convertido en uno de los videos virales más populares de Tik Tok en los últimos días, ya que alcanzó más de 11 millones de reproducciones y generó gran cantidad de reacciones y comentarios por parte de los internautas, quienes a pesar de tratarse de una supuesta tragedia, no pudieron evitar reír a carcajadas.

En otro video de su cuenta de Tik Tok, explicó que había pagado un recorrido en caballo junto a otras personas, sin embargo, su caballo comenzó a correr más rápido que los demás y por eso se alejó del grupo. "Yo me sentía perdida pero mi caballo si sabía a donde iba", dijo la mujer.

Agregó que no pensaba volverse viral de la noche a la mañana pero agradeció a todas las personas que se preocuparon con ella. Por otra parte, también respondió algunas críticas de parte de personas que se mostraron molestar por que viajara durante la contingencia sanitaria. En su defensa explicó que ha llevado mascarilla a todos lados y ha seguido cada uno de los protocolos correspondientes para evitar un propagación del virus.