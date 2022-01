Twitter bloquea a Salinas Pliego por promover concurso de memes contra Denise Dresser

México.- Las últimas semanas el tercer hombre más rico de México, Carlos Salinas Pliego ha tenido un comportamiento ligeramente más confrontador en sus redes sociales, principalmente Twitter, cuenta que le boquearon temporalmente al ser denunciado de forma colectiva.

El dueño de Elektra, Banco Azteca y otras empresas comunicó que la restricción impuesta fue porque le acusaron de romper una de las reglas de la aplicación en un tweet donde propuso hacer un concurso de memes contra la periodista Denise Dresser, el youtuber "El Chapucero", y Simón Levy.

Salinas Pliego fue bloqueado tras recibir un mensaje de Twitter que explicó las razones, ahí se indica que no está permitido entrar en situaciones de "acoso dirigido a una persona ni incitar a otros a hacerlo. Esto incluye desear o esperar que alguien sufra daños".

El magnate nacido un 19 de octubre de 1955 en Monterrey, Nuevo León, acusó que su castigo en la red social fue producto de un ataque orquestado por personajes que imponen sus planteamientos sin apertura a las ideas ajenas.

"La verdad que hay personas que buscan promover sus ideas y silenciar las ideas de los demás, grupos de personas que se llevan y no aguantan… ellos se organizaron y denunciaron mi última publicación como si fuera acoso selectivo, yo quería hacer un concurso de memes y no me dejaron", publicó el dueño de Grupo Salinas.

La publicación que motivó la denuncia de su cuenta habló sobre un concurso de memes con premio de entre 500 y mil dólares para la persona ganadora, la única indicación era que debían tener como tema central a la periodista Denise Dresser, llamada por él La Bruja Dresser; Nacho Rodríguez "El Chapucero", a quien nombra "Chapucerdo" o Simón Levy "Simión".

Esto fue suficiente para que un grupo de usuarios denunciaron a Carlos Salinas Pliego por romper las normas impuestas en Twitter en busca de garantizar sana convivencia, alejada de las conductas tóxicas.