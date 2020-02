Uber víctima de fraude; pasajera finge ser fantasma para no pagar

Monterrey.- Un joven conductor de el servicio Uber compartió su experiencia luego de que una mujer fingiera ser un fantasma para no pagar el viaje que acababa de realizar.

A través de una publicación de Facebook, Marcos Israel, el conducto, relató su experiencia, la que catalogó como algo gracioso.

En la publicación explica que concretó un viaje en la ciudad de Monterrey, y luego de que la mujer bajó del coche, le dijo que esperara para entrar a su casa y regresar para pagar el viaje de 87 pesos.

Marcos estuvo esperando por aproximadamente 7 minutos cuando otra mujer salió del domicilio para saber qué hacia afuera de su casa.

“...después de unos 7 minutos, sale una señora y me dice si había dejado a alguien, le comento que esperaba a una chava que me iba a pagar y en eso me dice que era su hija pero ya había muerto hace 4 años”, se lee en la publicación.

Temática. Pixabay

La mujer le explicó que no era la primera vez que su “hija muerta” realizaba esta acción, pues en repetidas ocasiones llegan autos asegurando haber dejado a la chica en el domicilio.

El joven se retiró del lugar, con lo que consideró una divertida anécdota con tal de no pagar el servicio que había ofrecido.

La publicación causó gran cantidad de reacciones y risas entre los internautas, haciendo popular la historia en Facebook.