¡Ulala! ¿Pan francés? Joven paga más de 26 mil pesos por dos panes

Argentina.- Día a día es común que un error humano lleve a que las personas paguen más o que reciban feria de más, pero una cosa son unos cuantos pesos a pagar por error más de 26 mil pesos ¡Por dos panes! Pues eso fue lo que le pasó a una joven que se hizo viral en las plataformas virtuales.

A todo el mundo le ha pasado dar dinero de más o recibir de más por una equivocación. No obstante, por lo común esos errores son de unos cuantos pesos, por lo que muchas veces pasan desapercibidos.

A través de su cuenta personal de la red social TikTok una joven de Argentina relató la trágica historia en la que, por equivocación, terminó pagando más de 26 mil pesos por dos baguettes.

La mujer identificada como Greta narró cómo fue que terminó por pagar miles de pesos por dos panes, cuando en realidad estos únicamente costaban 26 pesos (haciendo la conversión de pesos argentinos a mexicanos).

En el clip, que como era de esperarse se hizo viral, la joven relata que, pensando que el punto era la coma, usando Mercado Pago digitó 170 mil pesos (argentinos) en lugar de 170 pesos.

"Mi papá me dijo: 've a comprar el pan para el choripán del domingo'. Yo voy a la panadería y le pido dos flautas (panes estilo baguette), que salían en 170 pesos. Pienso que el punto es la coma y por Mercado Pago pongo 170 mil y la app lo pasó. Entonces pagué, literal compré la panadería”, señaló.

No obstante, la tiktoker no se dio cuenta de la enorme cantidad que había pagado por tan solo dos panes, sino que fue su madre la que casi le da un infarto cuando vio la notificación del pago en la panadería.

Tras ello, Greta se comunicó con Mercado Pago y con el banco de su tarjeta, los cuales le pidieron que fuera al establecimiento donde había comprado los panes para ver si ellos podía reembolsarle.

"La chica que me atendió abrió Mercado Pago y me lo pudo devolver. Hay gente honesta todavía en el mundo. Salió bien. Ahora me lo tomó con mucho humor porque si no me lo devolvían, no estaría viva", relató.

Para fortuna de la joven, la empleada de la panadería que la atendió le devolvió la cantidad extra que había pagado por los dos baguettes. Ahora, como lo refiere en el clip, puede contar la anécdota con humor.