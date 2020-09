"¡Ulises!": Camarógrafo cae a socavón en CDMX durante trasmisión en vivo

CDMX.- Durante una transmisión en vivo, un camarógrafo resbaló y cayó dentro del socavón, mismo que se encontraba reportando por su tener meses sin ser atendido en las inmediaciones de la alcaldía de Tláhuac en la Ciudad de México.

El equipo de periodistas se encontraba realizando un reportaje del enorme socavón que se ha agrabando tras las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en la ciudad, cuando el camarógrafo, de nombre Ulises, se resbala cuando se encontraba grabando la gran profundidad del agujero en comparación con la estatura de la reportera.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Mientras la reportera informaba que a pesar del tamaño del enorme socavón los vecinos de la Unidad Habitacional La Orilla continúan pasando cerca del gran agujero.

"No sé si puedan alcanzar a ver la dimensión... Mi estatura y el tamaño del agujero que está en este momen... ¡Aaaah! ¡Ulises! ¡Ulises con cuidado!... Disculpa... un momento, se acaba de caer mi camarógrafo", menciona la reportera sin cortar la transmisión en vivo.

En el video se alcanza a observar que el socavón abarca casi todo el ancho de la calle y parte de la banqueta, lo que implica riesgo a la población. De acuerdo al reportaje, esto comenzó con un pequeño hundimiento, el cual fue reportado a las autoridades desde el mes de mayo, sin embargo, los vecinos denuncian que el problema no fue atendido por falta de presupuesto y personal a causa de la pandemia de Covid-19.

En los últimos días, se han registrado fuertes lluvias, las cuales fueron catalogadas como "lluvias atípicas" por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, situación que ha afectado el hundimiento de calles, como el caso del socavón donde cayó el camarógrafo Ulises.

"Lo que no queríamos que pasara con la gente, pasó con nuestro camarógrafo", mencionó el periodista desde el estudio, al cortar la transmisión en vivo para auxiliar al compañero que cayó en el socavón.

Este incidente ocurrió ayer jueves 18 de septiembre, y en la grabación se aprecia que el lugar del socavón se encuentra bloqueado con cintas de seguridad para indicar el peligro, pero de acuerdo con la reportera, algunos transeuntes siguen cruzando el agujero.

Las autoridades de la alcaldía Tláhuac ayer realizó trabajos para acomodar la tierra y utilizó maquinaria, sin embargo, dejaron un socavón de gran amplitud, sitio donde tuvo el accidente el camarógrafo.

Transmisión después del incidente | Captura de video

Luego del incidente, y que saliera Ulises del socavón, el medio realizó otra transmisión en vivo para informar que el camarógrafo se encontraba bien, ya que los usuarios se preocuparon.

La reportera señaló que vecinos del lugar acudieron a brindarles apoyo para sacarlo del gran agujero de aproximadamente dos metros de profundidad.

El camarógrafo Ulises apareció en la breve transmisión en vivo para agradecer la preocupación e informar su estado de salud.

"Ahorita me duele mucho... en la rodilla izquierda, la verdad. Está hinchado... pero al dar el paso sí me duele... al poner el peso en la rodilla sí me duele", dijo Ulises, quien se encontraba de pie, pero un poco encorvado por el dolor tras la caída.