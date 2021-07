Un apetito voraz; expulsan a hombre de buffet tras comer 15 platos de pasta y pedir ocho más

Brasil.- Coma todo lo que pueda por un precio justo, no siempre es la mejor estrategia de mercado para los restaurantes, y así lo comprobó João Carlos Apolonio un hombre que fue expulsado de un restaurante buffet tras comer 15 platos de pasta los cuales no le bastaron pasa saciar su inmensa hambre por lo que pidió 8 platos más.

Si bien el consumo de las personas hambrientas es compensado por aquellas que prefieren comer moderadamente, esto no fue suficiente para impedir que João fuera desalojado de su mensa, pues los meseros en lugar de atender su petición lo expulsaron alegando que ya había comido demasiado.

La divertida historia fue compartida a través e un video viral de Tik Tok provocando que el suceso se convirtiera en noticia local, ya que no es común que este tipo de cosas sucedan.

"Tiempo del segundo round. Volví al Rodízio y ahora con total liberación de Regazzo para comer lo que quieras" mencionó el hombre en redes sociales.

Los primeros videos fueron compartidos a través de su cuenta personal de Instagram en donde mostró muchos platos apilados y vacíos, y no más casi por terminar, pues contó que había ido a un restaurante que le ofrecía una promoción de todo lo que pueda comer por 19.90 (75 pesos mexicanos), sin embargo los meseros no estaban preparados para el feroz apetito de João.

De acuerdo con diarios locales, el hombre mencionó que "ni siquiera tenía mucha hambre", ya que había desayunado ocho panes, sin embargo al ver la gran oferta de Rodízo, accedió a gastar algo de dinero.

El hombre mencionó que como trabaja en la construcción necesita de mucha energía, la cual solo grandes porciones de comida pueden suministrarle; "para empezar me mandaron cinco lasañas, tres ñoquis y dos fideos", mencionó y agregó que tras pedir otros 10 platos más los meseros le advirtieron que pagaría todo lo que dejara en la mesa.

Sin embargo João rompió la expectativa dejando a los empleados boquiabiertos. Decidido por saciar su hambre, el empleado de la construcción llamó al mesero y pidió 8 órdenes más de pastas y lasaña.

Tras esperar un momento, uno de los dueños del establecimiento se acercó y le propuso una tentativa oferta a la cual accedió.

El hombre mencionó que, aunque la noticia fue difundida como una expulsión, lo que en verdad sucedió fue que el gerente le propuso devolverle el dinero si se retiraba, y que le afirmó que no estaban obligados a desalojarlo.

Pero recordó que en su momento se sintió decepcionado por lo que sacó su teléfono y grabó la historia que se volvió viral, “Estoy haciendo este video para mostrar que esto no se hace, no. Me acaban de echar de un restaurante. El tipo dijo que ya no me van a atender. Así que lo dejo registrado”, tras haber compartido las imágenes estas se viralizaron rápidamente provocando que los medios abordaran el caso sin profundizar en lo que verdaderamente sucedió.