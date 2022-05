“Un balazo duele menos”; la desgarradora historia de amor de un joven que aprendía a hacer nudo de corbata

“Un balazo duele menos”, fue el título que usó un usuario de redes sociales para compartir la desgarradora historia de amor que otro internauta compartió en la plataforma de videos YouTube.

Se trata de @LarryDevil9, quien en su cuenta de Twitter compartió la desgarradora historia de amor de Daniel Ribeiro, quien contó en YouTube, lo que vivió junto a su ex pareja.

Todo empezó hace cuatro años, cuando Daniel en un tutorial de nudos de corbata titulado “Como hacer un nudo de la corbata fácil y rápido”, del youtuber Alex Cococha, agradeciendo que el video había sido de gran ayuda, sobretodo en un momento tan especial como lo era su boda.

"Llevo viendo este video durante 5 años. Cada vez que voy a una boda tengo que mirarlo, ya que por alguna razón nunca me acuerdo de cómo puedo atármela por mi mismo. Hoy estoy viendo este video el día antes de mi boda. ¡El tiempo vuela!", escribió el protagonista de los hechos, Daniel Ribeiro.

Luego de algunos años, otro usuario de YouTube tuvo duda de cómo seguía la historia de amor de Daniel, así que le preguntó a través del canal, pero la respuesta lo dejó helado, puese para sorpresa de muchos, la relación terminó y muy mal.

“Tras 3 años nos divorciamos. Me fue infiel, la perdoné, lo hizo de nuevo... ya sabes, las cosas no fueron bien. Pero bueno, ¡Al menos he aprendido a ponerme la corbata yo solo!, explicó el joven en los comentarios de YouTube.

Lugeo de conocer la triste historia de amor, cientos de personas comentaron en Twitter al respecto y la mayoría coincidió que los hechos eran dignos de una dramática novela.

Te puede interesar leer:

“Recuerden amigos: No se casen”, dijo un hombre.

Otro joven lo realcionó como un símbolo de amor, “Creo que la corbata es un simbolismo, él se la ponía cada vez que iba a ver personas felices con el amor, incluyéndose a su propio acto de amor y felicidad junto a otra persona, pero por fin pudo solo cuando estuvo solo, es poético e irónico".

El tuit ya logró reunir más de 138 mil "me gusta", y ha sido retuiteado casi 13 mil veces y además de reunir miles de comentarios, sin mencionar la inmensa cantidad de memes que surgieron al respecto.