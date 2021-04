Un emotivo saludo de Marines entre padre e hijo se vuelve viral VIDEO

Estados Unidos.- Un video que muestra a un Marine emocionado saludando a su hijo después de que se convierte en segundo teniente ha acumulado más de tres millones de visitas en TikTok en los últimos días haciéndose viral.

El Sargento Primero Michael Fisher publicó "¡Hacer que mi hijo sea el primer saludo!" video que lo muestra en uniforme militar completo alabando a su hijo por su logro.

Te he visto crecer y madurar y convertirte en el hombre que eres hoy. Siempre ha sido respetuoso al decir: 'Sí, señor, no señor; sí señora, no señora, dijo Fisher