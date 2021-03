Un hombre exigió su último pago y la empresa le entregó 91 mil 500 centavos grasientos

Estados Unidos.- El taller de reparación de automóviles de alta gama ha adquirido una rara distinción aparte de construir Ford Mustangs para la película de Clint Eastwood "Trouble with the curve", ya que ha sido acusada de pagar a un ex empleado con centavos.

Para ser precisos, fueron 91 mil 500 centavos, los que suman 915 salarios adeudados, aunque Andreas Flaten, quien fue gerente de A OK Walker, hasta noviembre pasado, ha contado para asegurarse de recibir hasta el último centavo.

Dijo que su antiguo empleador le había dejado un reluciente montón de centavos al final de su camino de entrada el 12 de marzo para castigarlo por renunciar y exigir persistentemente su último cheque de pago.

A través de Instagram, su novia publicó un video de los centavos el pasado 13 de marzo y ha estado atrayendo las simpatías de miles de personas que también navegan por las tensas relaciones con sus empleadores en medio de la pandemia de Covid-19.

"Una cosa sería si fueran solo unos centavos", dijo Flaten. "Ojalá fueran solo unos centavos". Pero los centavos están cubiertos de una sustancia pegajosa y picante, por lo que sospecha que podría ser líquido de dirección asistida.

Miles Walker, el propietario del taller de reparaciones, no respondió a una solicitud de comentarios. Le dijo a CBS46 que no podía recordar si dejó caer los centavos en el camino de entrada de su antiguo empleado. "No importa, le pagaron, eso es todo lo que importa", dijo.

El señor Flaten dijo que la base de su disputa en el lugar de trabajo tenía que ver con la falta de sensibilidad de su empleador a su necesidad de recoger a su hijo de la guardería a una hora determinada. Walker, el propietario, lo reclutó, dijo. Y aceptó el trabajo porque tenían un acuerdo de que podía irse a las 5 de la tarde.

Los centavos estaban cubiertos de grasa / Foto: Facebook

Ese arregló se volió aún más importante durante la pandemia, cuando la guardería comenzó a cerrar temprano. Pero la promesa se evaporó, dijo Flante.

Eso, y algunos otros intercambios desagradables, llevaron al señor Flaten a notificar a fines del año pasado que planeaba renunciar y luego dejar el trabajo incluso antes de lo planeado.

Meses más tarde, cuando aún no había llegado el salario de la última semana, Flaten presentó una reclamación ante el Departamento de Trabajo de EE. UU. La agencia confirmó que se había puesto en contacto con el taller de reparaciones en tres ocasiones.

Alrededor de las 7 pm del 12 de marzo, un video grabado por la cámara del timbre del señor Flaten muestra a un joven con cabello largo y ondulado en su porche.

"Mientras me alejaba, un hombre en bicicleta se detuvo a mi lado", dijo Flaten.

"Oye, tu dinero está al final del camino de entrada, amigo", dice el hombre, que según el Sr. Flaten creía que era un empleado actual del taller de reparaciones.

Aproximadamente una hora después, cuando el Sr. Flaten trató de conducir hasta la tienda, encontró el camino bloqueado por una montaña de centavos. Entre las monedas malolientes había un sobre grabado con una expresión de inconfundible desaprobación. Dentro encontró su talón de pago, pero ningún cheque.

El Sr. Flaten y su novia, Olivia Oxley, pasaron las siguientes horas transportando alrededor de 500 libras de centavos por la pendiente de su empinado camino hasta su garaje en carretilla. (El peso de las monedas de un centavo ha causado que las ruedas colapsen, dijo). Su novia publicó sobre su descubrimiento en Instagram, donde capturó la imaginación de muchos.

"Eso es un cambio de aceite", escribió una persona. Otro sugirió que debido a que recientemente había escasez de monedas, tal vez los centavos valieran más.

Varios señalaron que si los centavos estaban cubiertos con aceite de motor usado, entonces el antiguo empleador había arrojado desechos peligrosos en la propiedad y lo instó a que se pusiera en contacto con una agencia ambiental.

El Sr. Flaten, que tiene un arroyo de agua dulce al pie de su colina, pensó que esto era inteligente. La División de Protección Ambiental del Departamento de Recursos Naturales de Georgia le dijo que "nunca habían oído hablar de algo como esto antes".

Las reflexiones sobre el vertido también se derramaron en las reseñas de Yelp del taller de reparación, donde un usuario escribió : "El propietario le pagó a un empleado su último cheque en centavos cubiertos de aceite de motor. Si le hace eso a su propia gente, probablemente no valga la pena confiarle su coche".

Pero de vuelta en A OK Walker Luxury Autoworks, la publicidad solo ha ayudado a los negocios, según una mujer que contestó el teléfono allí el miércoles por la tarde, pero no quiso ser identificada.

El Sr. Flaten dijo que había pasado dos horas una noche limpiando los centavos para poder colocarlos en una máquina clasificadora de monedas. Los esparció en una cubeta gigante de jabón para platos Dawn, vinagre blanco y agua. Eso falló. Ha descubierto que para eliminar la solución grasosa, tiene que limpiar cada centavo individualmente. Le tomó alrededor de dos horas limpiar los centavos por valor de ¢5.

Ha pensado en entablar una demanda, pero sabe que lo que sucedió puede que no sea técnicamente ilegal.

Cuando se le preguntó en un mensaje de correo electrónico si era legal pagarle a un empleado con centavos sucios y cubiertos de grasa, Eric R. Lucero, portavoz del Departamento de Trabajo de EE. UU., Escribió: "No hay nada en las regulaciones que indique en qué moneda al empleado se le debe pagar".