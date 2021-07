¡Un insulto! Pide a su novio italiano piña en su pizza y su reacción se vuelve viral

Un nuevo video viral ha acaparado las miradas de miles de usuarios en las redes sociales, por la reacción del novio italiano de una joven estadounidense cuando esta le dijo que quería piña en su pizza.

Sabemos que la pizza es un plato clásico de la cocina italiana, receta que se convirtió en una de las más populares en todo el mundo, sin embargo, cada país ha hecho nuevas combinaciones, una de ellas es la famosa pizza hawaiana, un auténtico insulto para los italianos.

A través de su cuenta de pareja en Tik Tok Sarah le dice a su novio "Carlo, ¿crees que si pido piña en una pizza, me la darían?". Carlo voltea hacia los lado para ver si alguna persona había escuchado la "aberración" que acababa de decir su novia.

Leer más: Médicos enjuagan oreja de una mujer después de una molestia y encuentran un objeto de hace 20 años

No lo sé, pero si haces algo así, no puedo seguir viviendo aquí", le responde asustado.

Tras su respuesta, la joven le señaló que no entendía por qué era algo malo, ya que en Estados Unidos es muy normal la pizza con piña.

"Sé que lo hacen en Estados Unidos. Lo intento, está bien, está bien, no puedo decir que no sea bueno. Pero si alguien sabe que eres mi prometida y aquí pides piña, me tengo que ir de aquí", reiteró el hombre.

"Tan dramático", le dijo Sarah. "¿Tan dramático? ¿Piña en la pizza?", responde Carlo. La conversación se volvió viral en Tik Tok donde las personas comenzaron a discutir si la pizza debería llevar o no pizza.

"La mirada pensando 'espero que nadie la haya oído decir eso'", "Los deportan y comen piza con piña. Está en la ley italiana de la pizza", "Italianos dramáticos?? quién lo hubiera pensado", "Buena respuesta", fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

Hasta el momento el video viral publicado en la cuenta @carloandsarah cuenta con más de 16 millones de reproducciones, más de 21 mil comentarios y 1.8 millones de me gusta en la plataforma. ¿A ti te gusta la pizza con piña?