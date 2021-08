¡Un miedo hecho realidad! Exhiben la vez que el IMSS cambió los bebés de dos familias

México.- "Yo no desconfío de ti, desconfió del IMSS", fue la primera duda que dijo un hombre a su esposa al ver a su bebé de un año y medio, al ver que no se parecía a ninguno de los dos, sin embargo sus sospechas se hicieron realidad luego de investigar que el niño que tenían en sus brazos no era de ellos, el hecho se volvió viral en redes sociales.

"Le dije a mi esposa, mira yo no confío mal de ti pero desconfío del IMSS pero me han dicho que ahí cambiaban a los niños", dice Cornelio un padre con las sospechas y habladuría de la gente.

Edelmira Medrano aceptó que se debía investigar y hacerse la prueba de ADN, para tener pruebas para cuando preguntara por qué él era diferente, ya que Carlitos tenía un tono de piel más oscuro que cualquier miembro de su familia.

Los padres realizaron la prueba de ADN para ver si el niño que tenían era su hijo y los resultados salieron 0% paternidad y 0% maternidad.

La pareja realizó una denuncia penal en contra del Seguro Social para que se investigara el caso y se encontrara a su verdadero hijo.

Un juez ordenó que se practicará una prueba de ADN a 90 niños que nacieron 24 horas antes y 24 horas después en el mismo hospital.

Hasta que una prueba cerca del número 50 llegó una señora con un bebé que arrojó los resultados esperados de ADN, por lo que se decidió hacer el intercambio de bebés inmediatamente.

Carlitos fue entregado a su verdadera madre, mientras que Denis, su verdadero hijo regresó con Cornelio y Edelmira.

Pero a pesar de todo, vieron como Carlitos, el bebé que no era su sangre y que vivió con ellos por un año y medio, vieron con dolor como se llevaban al otro pequeño.

"Nos quitaron a nuestro bebé y nos dieron a nuestro hijo biológico", dijo Cornelio.

Mientras que Fabiola Barrios, la madre soltera que había criado a Denis, no aceptaba que le quitaran al bebé y menos que le entregaran a su hijo biológico, por lo que fue entregado a una casa hogar.

Pero finalmente Fabiola aceptó a Carlitos y logró que Fabiola le dieran la custodio temporal del niño.

Todavía no se explica lo que verdaderamente pasó, de quién o qué ocurrió para llegar a tal confusión.

Usuarios de redes sociales ahora temen que también ellos hallan sido víctimas de alguna confusión en el hospital aunque muchos también se los tomaron con humor.