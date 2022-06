Un sombrerito en el parabrisas salvó la vida a 'Soy Mirrey' en Badiraguato, Sinaloa

Badiraguato.- Desde hace algunos años Sinaloa se vuelve un destinado cada vez más frecuente para los creadores de contenido en redes sociales, esta ocasión fue el turno de Carlos Bello, mejor conocido como "Soy Mirrey", quien aseguró que un "sombrerito" en el parabrisas le salvó la vida antes de entrar al municipio serrano de Bdiraguato.

Fue en su cuenta de TikTok "soymirrey" donde el youtuber explicó que manejaba hacia Badiraguato, Sinaloa, "sin querer" porque estaba perdido y se encontró con un retén de civiles fuertemente armados.

El influencer dijo que "él no sabía", pero supuestamente tener un sombrero pequeño en el parabrisas del coche significa que perteneces a un grupo del crimen organizado con su centro de operaciones en el estado del norte de México.

"Resulta que aquí Don Pendejo (él) estaba manejando a Badiraguato sin quiere, porque me perdí, y Badiraguato es famoso por algo, ¿no?", dijo el joven en su video para la red social de origen chino.

Soy Mirrey aseguró que en el retén le preguntaron a qué organización pertenece, incluso, le dieron opciones, pero su nerviosismo le hizo responder "yo soy de los buenos".

"Entonces me dijeron: ¿y ese sombrerito qué rollo, viejo?. En ese punto yo estaba 'No mames, un sombrerito me va a costar la vida, ¿en serio? He arriesgado la vida haciendo mil y un pendejadas '", expresó.

Al continuar su historia, dijo que uno de los sujetos en en la revisión era muy joven y le reconoció como creador de contenido en redes sociales.

"Había un chavito dentro de ellos y me reconoció, dijo: 'no, este bato es inofensivo, hace videos, es empresario y es buena persona. Todo bien'".

Fue ese jovencito quien le ayudó a salir bien librado durante su paso por Badiraguato, Sinaloa, municipio que tiene fama mundial por ser parte del llamado Triángulo Dorado junto con Sonora y Durango.

Al finalizar el video de TikTok, Soy Mirrey agradeció el muchacho que lo respaldó en el retén.