¡Una sensación! El Chaparro Chuarcheneguer visita Jalisco y fans lo buscan para la foto

Guadalajara, Jalisco.- Toda una sensación causó la visita de Alejandro Rodríguez, mejor conocido como El Chaparro Chuarcheneguer, a la ciudad de San Juan de Los Lagos, Jalisco.

A través de las redes sociales han sido difundidas algunas de las fotografías que los seguidores del comediante radicado en Monterrey, se tomaron con el cuándo lo descubrieron caminando plácidamente por el municipio jalisciense.

Hombres y mujeres quienes diariamente se divierten con las ocurrencias del hombre de 39 años de edad no dudaron ni un segundo en solicitarles que si posaba para ellos para tener un recuerdo del momento.

Sin pensara dos veces, el hombre de peculiar melena obscura, que portaba playeras de resaque, short y tenis, y quien además quien se considera “muy guapo” y se hace llamar "el todas mías", pronto esbozó esa contagiosa y enorme sonrisa que también lo caracteriza.

Con todos los fans posó el chaparro Chuarcheneguer. Foto: Facebook Bajo La Lupa Lagos

Una vez que los fans empezaron a compartir el momento en sus redes sociales, la visita del chaparro Chuarcheneguer se virilizó, resaltando que entre los comentarios sus fans continuaban preguntando cuánto tiempo más pasaría en la histórica ciudad de San Juan de Los Lagos y en qué punto lo podrían encontrar ya que también deseaban tomarse una selfie con él.

Cabe recordar que uno de los videos que más vistas ha logrado es en el que el chaparro Chuarcheneguer adjudica su pereza a los espíritus malignos.

"Van tres días que no voy a trabajar. No voy a trabajar y me dijeron: ‘Estás embrujado chaparro. Alguien te está embrujando para que no trabajes, y yo siento aquí en el pecho que sí es algo malo, que me están embrujando para no ir a trabajar yo, porque tampoco tengo ganas de ir mañana, ni el viernes, ni el sábado’", dice en el video que ha logrado millones de carcajadas en diversas redes sociales en donde tiene presencia.

Actualmente, el El chaparro Chuarcheneguer suma 38.6 millones de suscriptores en YouTube, 1.6 millones de seguidores en Facebook y 138 mil en Instagram.