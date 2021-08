¿Usas Converse? Podólogo se hace viral al decir porqué son los tenis "más dañinos"

Los Converse son uno de los tenis más populares de todos los tiempos, y en la actualidad no es la excepción, sin embargo, recientemente, se dio a conocer un video a través de Tik Tok por parte de un podólogo que afirma que causan gran daño a los pies.

La grabación compartida por el usuario @mipodologodice, se volvió viral rápidamente en redes sociales, luego de que señalara sin tapujos el mal que hace a los pies uno de los diseños de calzado más usados hoy en día.

El joven podólogo advirtió en el video que ya suma más de 1.4 millones de likes que, "deberías estar moderando el uso continuo de esos zapatos", pues "son los más dañinos para tus pies".

Y es que de acuerdo con el experto en pies, el uso excesivo de este calzado podría provocarte callosidades, hongos, uñas encarnadas e incluso fracturas debido a las siguientes razones:

Están elaborados con materiales sintéticos y no permiten la respiración de tus pies; son muy bajos y no te brindan soporte a la altura del tobillo; son muy angostos y rígidos para los dedos, sus compontes no brindan protección a tu piel y su suela es plana y resbaladiza.

