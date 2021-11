¡Auch! Caballo "ataca" a mujer durante cabalgata en Colima (VIDEO)

Comala, Colima.- Un caballo atacó a una mujer en su intento de montar a yegua durante una cabalgata pública que formó parte de los Festejos Charro-taurinos y Guadalupanos, Comala 2021 en Colima.

El vídeo de los hechos fue publicado en Tik Tok y pronto logró 150 mil reproducciones ante la situación en la que se vio involucrada una mujer, luego de que el caballo perdiera el control en la presencia de una yegua que se encontraba enfrente de él.

Durante el metraje que ya alcanzó más de 2 mil me gusta se puede observar a un conjunto de jinetes montando a sus caballos y yeguas en una calle de la ciudad a la vista de las personas, en el borde del conjunto hay dos animales, uno dirigido por un hombre y el de enfrente por una mujer.

Entonces el caballo del hombre se descontrola, siendo el jinete incapaz de mantenerlo firme en el carril, por lo que el animal se pone en dos patas y en su intento por montar a la yegua que se encuentra enfrente golpea a la mujer con sus patas, ella se inclina hacia adelante ante el impacto.

La mujer jinete cae de la yegua entre el forcejeo con el caballo que busca montarla, otro jinete logra alejar a la hembra y el caballo es alejado.

Se puede observar a la mujer lastimada arrastrarse a gatas por el suelo intentando alejarse del encuentro violento, entonces un jinete se acerca a preguntar si está bien y el vídeo termina.

Entre los comentarios se pudo observar a los usuarios de la red social reprobaron la falta de preparación de los jinetes para manipular a los animales en una actividad pública, por ejemplo: “El problema de no traer caballos castrados”; “y ese que no tiene rienda el caballo o nomas anda montando ahí sin saber dirigir un caballo, esa gente no debe participar”.