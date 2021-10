VIDEO: Chica entra a casa creyendo que es un cibercafé; le ofrecen refresco y pozole

Las historias extrañas son algo que abundan en redes sociales, principalmente por las personas distraídas y es que los “Storytime” o “Tiempo de historias” se han popularizado por las anécdotas curiosas que suceden.

Esta es una de esas circunstancias y es que una joven tiktoker compartió lo que vivió hace unos años cuando entró a una casa desconocida creyendo que se trataba de un cibercafé y la atendieron como una invitada más ofreciéndole refresco y pozole, percatándose que no era un negocio hasta que se estaba retirando de la propiedad.

El vídeo que se viralizó, ya cuenta con más de un millón de visualizaciones, en donde la joven con el usuario @fathymalex narró la historia.

Todo comenzó cuando Fathyma buscaba un cibercafé sin éxito durante varias calles para realizar su proceso y obtener una beca universitaria, pero todos los que encontraba estaban cerrados o no contaba con impresora para poder tener sus documentos en físico.

Fue cuando se encontró con un cibercafé en donde había impresora, o al menos pensó que lo era, pues contaba con dos computadoras en la entrada.

“Encontré uno que la verdad sí se me hizo muy peculiar porque nada más tenía dos computadoras, pero dije ‘éste no es el momento de estar de juzgona’ y me metí”, comentó en el clip de casi tres minutos.

En el interior, había un señor en una mesa al que saludó y pidió un mouse. El hombre se lo dio e incluso lo conectó a la máquina para que ella trabajara mejor y así nadie la interrumpió hasta que unos minutos después unos niños con mochila llegaron al lugar.

Más tarde, uno de los menores se acercó a ella y le ofreció un vaso de refresco, Fathyma lo aceptó creyendo que era una cortesía, pasado un rato le ofrecieron un plato de pozole porque “ya iban a comer”, lo rechazó e incluso le pareció extraño, aunque siguió en lo suyo.

Al terminar, imprimió sus documentos y al preguntar cuánto sería el costo por todo, el señor que estaba en la mesa le dijo que nada, ya que no era un cibercafé sino una casa normal, pero no quisieron interrumpirla porque estaba muy concentrada.

“Yo empecé a sentir la cara pero bien caliente, le dije ‘pero cómo que no es ciber, señor, ¿por qué no me dijo?’ y dice ‘no, muchacha, es que yo te vi muy concentrada y la verdad es que no te quise interrumpir’ A mí se me caía la cara de vergüenza”, contó la tiktoker.

La joven dijo que decidió dejar 20 pesos por la atención y se retiró con vergüenza del lugar, contó que nunca volvió a sucederle y que, de hecho, sí obtuvo su beca en la cual le regalaron una impresora, tablet y pudo pagar su carrera universitaria.