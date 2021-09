VIDEO: ¡El amor lo logró! Hombre parapléjico baila junto a su novia el día de su boda

Brasil.- Un regalo fue el que sorprendió a Cinthia Zanuni el día de su boda, cuando su novio Hugo Rohling, que es parapléjico, se puso de pie con ayuda de sus seres queridos para tener con ella el primer baile de los novios, algo que ella no esperó en ningún momento.

Hugo Rohling perdió la movilidad de sus dos piernas luego de sufrir un grave accidente de motocicleta y desde ese momento, se mueve siempre en silla de ruedas, por lo que su novia no esperaba que algo como eso sucediera el día de su boda.

El vídeo de aquel emotivo momento pronto se volvió viral en redes sociales, ya que en medio del baile en donde la novia se encontraba sentada sobre sus piernas, el hermano, padre y amigos de Hugo se acercaron a la pista de baile para ayudarlo y, en pocos segundos, el novio ya se encontraba de pie y listo para bailar con Cinthia unos segundos.

Hugo y Cinthia eligieron "Make it to me" de Sam Smith para la canción de su primer baile de boda.

La pareja se conoció a través de una aplicación de citas, luego de que Cinthia perdiera a su anterior novio en un accidente automovilístico.

La boda se realizó en 2019 en Brasil, fue cuando el vídeo se subió por primera vez en redes sociales y se volvió viral, siendo estos últimos días cuando los usuarios de redes sociales se volvieron a emocionar con los brasileños volviendo a hacerlo popular en las redes.

Leer más: Por error, maestra da clases en línea con el filtro de la "señora cara de papa"

El vídeo fue publicado por Marcelo Henrique de Silva, un amigo de los novios, el cual en la descripción en vídeo aseguró que ese momento es una muestra de lo que el amor puede lograr.