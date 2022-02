VIDEO: ¡Fuerza femenina! Chica demuestra su fortaleza en su trabajo como albañil a pesar del machismo

Inglaterra.- Una mujer demostró su trabajo como albañil en Inglaterra y atrajo la mirada de millones en TikTok al desempeñarse en trabajo que muchos comprenden es de ‘hombres’, aunque ella ha demostrado que las mujeres son capaces de hacerlo aun con las decenas de comentarios negativos que recibe.

Darcie Richards en oriunda de Norfolk, al este de Inglaterra, y se ha encargado de romper estereotipos de machismo a través de su cuenta de TikTok en donde comparte su día a día como albañil demostrando que ningún trabajo es estricto de un solo sexo, sino que ambos pueden trabajarlo perfectamente.

A pesar de los señalamiento de personas que siguen cegadas bajo la idea del machismo y la división de sexos que no se detienen a la hora de hacer comentarios negativos sobre su trabajo o su persona, Darcie no duda en responder a sus palabras malintencionadas con trabajo y demostrando que nada de lo que digan la afecta en realidad.

Leer más: Perro abandonado y rescatado busca nueva familia con currículum, ofrece “incondicionalidad y mimos”

Críticas como no parecer “lo suficientemente fuerte” o ser “demasiado lenta” son el día a día de la tiktoker, incluso en uno de sus vídeos más populares de le ve respondiendo a un hater que afirma que su vídeo “tiene que ser lo menos atractivo que he visto hacer a una mujer hoy”.

Sin embargo, este tipo de comentarios no le afectan y es que respondió con un vídeo en donde demuestra de lo que es capaz en su trabajo sin importarle lo que piense, se puede ver levantando cubetas o blocks pesados, así como levantando una pared y otras actividades de su cotidianidad en el trabajo.

“Simplemente ven a una chica y piensan que es patético o que quiero atención; no creen que soy lo suficientemente fuerte o que soy demasiado lenta. Un hombre incluso dijo que no era atractivo. Ha habido tantas chicas, cientos, que han venido a mí y me han dicho cuánto las inspiro”, dijo a medios internacionales.

A pesar de que en sus vídeos hay comentarios de personas que la critican, también hay muchos que demuestran que sus acciones inspiran a otras mujeres a seguir sus sueños.

Leer más: Tierna abuela ofrece una pizza de recompensa para que la ayuden a hallar a la perrita de sus nietos

“Nada más atractivo que una mujer que no necesita ayuda de un hombre”; “Es bueno ver a una mujer que hace un trabajo duro y demuestra que las mujeres pueden hacerlo”; “Las mujeres que saben lo que valen son atractivas”; son algunos de los comentarios que se pueden leer.