VIDEO: ¡Guardián entrenado! Perro evita que trabajar de la CFE revise medidor de luz

Mazatlán, Sinaloa.- Como todo un buen guardián entrenado, un perro pitbull impidió que un trabajador revisara el medidor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en una casa de Mazatlán, Sinaloa.

El vídeo pronto se viralizó en la plataforma de TikTok debido a la escena tan divertida que protagonizó la mascota, la cual sacando su cabeza por un espacio que da al medidor de luz de la CFE ladraba al trabajador de la empresa para evitar que se acercara a hacer su trabajo.

Héctor Arellano, el autor del vídeo, compartió el vídeo como parte de sus experiencias como lecturista de la CFE para tramitar los recibos de luz que los usuarios deben pagar pasada cierta cantidad de tiempo el uso de electricidad en sus hogares o negocios.

Leer más: VIDEO: ¡Surge Lady Aeroméxico! Mujer retrasa vuelo por cambiarse a un asiento en clase premier

Durante la grabación de apenas 14 segundos se puede ver una corta descripción del autor en donde dice “Como cuando no te dejan tomarle lectura al medidor de luz”, y es que cada que acerca su mano al medidor, el perro de raza pitbull de color café saca la cabeza por el espacio para ladrarle y evitar su cercanía.

A pesar de que parece que el perro ladra de manera amenazante, la realidad es que esconde la cabeza cuando ve que el hombre se acerca, el cual menciona “te vas a quedar atorado”.

En los comentarios el autor compartió que el dueño salió en algún punto para meter al perro dentro de la casa y que el lecturista pudiera realizar su trabajo con normalidad, sin embargo también pudieron leerse varios comentarios divertidos de los usuarios que vieron el vídeo ya que lo encontraron como una buena estrategia para no pagar la luz.

Leer más: ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Conductora descubre a su “novio” con otra mujer al aceptar un viaje

Se pudo leer en los comentarios: “Yo sabía que le ponían un diablito para no pagar luz, pero esto ya es otro nivel”; “Ellos también saben que no es justo lo que cobran”; “¿dónde se consiguen esos diablitos de la luz?”; “es mansito no muerde”; “Metele que consumió 2000 kw/hr para que se le quite al dueño”; “que buena estrategia para que no lo revisen, me dieron ganas de tener un pitbull”.