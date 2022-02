VIDEO: ¡Impresionante! Mono reacciona a truco de magia en el Zoológico de Chapultepec

No cabe duda de que los primates son animales realmente inteligentes por su cercanía a los humanos, por lo que verlos reaccionando a ciertas cosas puede ser muy interesante y hasta divertido, tal es el caso de un mono del Zoológico de Chapultepec que reaccionó a un truco de magia realizando por un visitante.

El hecho quedó grabado en vídeo y pronto se viralizó a través de las redes sociales debido a la adorable reacción del mono cuando se da cuenta que el objeto que el visitante le muestra ha desaparecido, incluso abre la boca totalmente sorprendido por lo que acaba de ver.

Fue a través de la cuenta @pedro14mx en la plataforma de TikTok donde se compartió el vídeo que ya alcanzó 11.7 millones de visualizaciones en la red social, así como 2.2 millones de me gusta y 33.4 mil comentarios.

Durante el vídeo se puede ver a un visitante del Zoológico de Chapultepec en la Ciudad de México (CDMX) acercarse hasta la zona protegida que tienen los monos que viven en cautiverio para llamar la atención de uno de ellos y una vez logra captar su mirada le muestra una hoja seca que, en un truco de magia, logra desaparecer frente a la mirada atónita del mono.

El primate pronto corre unos pocos metros por la orilla de la jaula donde se encuentra hasta que se vuelve a detener hasta poner atención al visitante, el cual repite el truco un par de veces más dejando al mono igual de sorprendido por la ‘magia’ que estaba realizando frente a él.

Incluso se puede ver al mono buscando a sus compañeros en el lugar con la mirada como si quisiera que alguien le confirmara lo que acababa de ver, aunque es el único que lo vio, por lo que al final termina por correr lejos de los visitantes.

Entre los comentarios del vídeo que se hizo viral en TikTok se encontró: “El changuito llegando con los demás: banda no me lo van a creer”; “Ya me imagino al changuito contándole a otro que desaparecieron una hoja”; “El changuito: Me salió mago el wey”; “Parece que busca a alguien para contarle”; “El changuito con sus compas: Los humanos se están evolucionando”.