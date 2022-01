VIDEO: Mamá obliga a sus hijos a caminar 12 mil pasos diarios para poder jugar videojuegos

Las reglas en la casa varían dependiendo de la familia, sin embargo una norma indicada por una mamá en TikTok se volvió viral luego de que revelara que obliga a sus hijos a caminar 12 mil pasos diarios si quieren jugar videojuegos, hecho que causó molestia en algunos y a otros les pareció una buena medida.

El vídeo de la situación tan solo dura cinco segundos, sin embargo deja ver a un niño mientras usa la caminadora de su casa con una pequeña leyenda “si hace 12 mil pasos por día gana tiempo de videojuegos el fin de semana”, lo cual bastó para crear una especie de debate en los comentarios del metraje.

Fue la usuaria @themarienfam en la plataforma de TikTok la que compartió el vídeo, una madre de familia cuyo contenido es acerca de sus cuatro hijos y esposo así como de las actividades que realizan, no es una cuenta muy viralizada sin embargo, el metraje alcanzó más de 1.4 millones de visualizaciones en menos de cuatro días.

Ante la controversia que causó lo publicado en su cuenta, la mamá respondió en los comentarios del vídeo a “todos los que se vuelven locos” en donde mencionó que su hijo “no corre en la caminadora todos los días”.

“Mis hijos pueden obtener sus pasos de la forma que quieran, no tienen que conseguirlos si no les importa jugar videojuegos, pueden tomar decisiones. Mi hijo entró después de que terminé de correr y me preguntó si podía subirse” agregó en el mismo comentario.

Cabe recordar que el uso excesivo de videojuegos puede traer problemas para la salud, incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la adicción a los videojuegos es un trastorno adictivo.

De esta forma, los niños y adolescentes corren el riesgo de desarrollar enfermedades mentales como depresión y ansiedad, aunque en casos más graves desarrollan una adicción.

Por estos posibles padecimientos, la mamá impuso como regla tener que realizar 12 mil pasos diarios para tener derecho de utilizar los videojuegos, como se muestra en el polémico vídeo de TikTok.

Entre los comentarios del metraje viral se encuentran algunos negativos como: “¿Te mantienes en el mismo estándar? No lo creo. Lo adoptaré con mucho gusto y podrá jugar videojuegos todos los días”; “Parece extremo”; “Espero que hayas estado ahorrando dinero para el terapeuta que va a necesitar”.

Aunque también hay personas que la apoyan: “Como maestro de educación física de primaria, no tienes idea de cuántos niños son tan poco saludables... ¡Felicitaciones a esta madre!”; “Olvídate de los haters. ¡Está ganando algo que quiere!”; “Ganar cosas es una lección importante que muchos niños no están aprendiendo en estos días. ¡Trabajo asombroso!”.