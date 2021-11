VIDEO: “Me he visto rechazada por mi talla y peso”: La despiden por no quedarle uniforme unitalla en España

Madrid, España.- Una joven azafata denunció a través de sus redes sociales haber sido contratada en una empresa y luego ser despedida por su apariencia física, ya que el uniforme unitalla que le proporcionaron no le quedó, su caso pronto se volvió viral en redes sociales.

A través de su instagram, Alba Nevado, relató la injusticia en la que resultó víctima luego de que la empresa Best Way la haya contratado como una de las azafatas de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, para luego ser despedida por la forma en que es su físico, ya que el uniforme unitalla que le entregaron no le quedó.

Resaltó que no le parece creíble que ese tipo de cosas sigan pasando en pleno 2021, “siendo una época marcada por el supuesto aprendizaje del ser humano tras la vivencia de la pandemia, me he visto rechazada por mi talla y peso", manifestó Alba conmovida mientras daba inicio al vídeo publicado.

En su relato, Alba Nevado narró que tras ser contratada por la empresa, le fue entregado un uniforme unitalla y que, al llegar a casa y medírselo se dio cuenta que no le quedaba bien, por lo que optó por dirigirse a la compañía al día siguiente para pedir un cambio de prenda a uno más grande, en donde recibió comentarios despectivos acerca de su físico como si el problema fuera ella al no quedarle el uniforme.

Afirmó que en ese momento la empresa lamentó lo sucedido, “pero que me mandan a mi casa porque no puedo trabajar sin uniforme. Como si el problema fuera mío. Yo no quiero que me traten como si fuera un problema y como si mi imagen fuera lo único que sirviera para trabajar, en un puesto que sé que soy lo suficientemente válida como para estar, pero como no encajo dentro del canon de belleza que a día de hoy conocemos, pues no tienen una talla para mí. Por lo tanto, no puedo trabajar”.

Las personas en redes sociales pronto le ofrecieron apoyo ante lo sucedido, por lo que Alba Nevado subió otro vídeo en el que la empresa se puso en contacto con ella tras la viralización del vídeo para disculparse por “el momento tan desagradable”, además le fue ofrecido otro empleo que rechazó.

“A esto yo he dicho no, ahora mismo no estoy en condiciones físicas, psicológicas o mentales como para atender al público de una manera agradable y simpática. Aún así me han dejado las puertas abiertas de su agencia para volver” mencionó Alba Nevado.

Por su parte, la empresa Best Way emitió un comunicado en donde afirmaron que ese día de entrega de uniformes proporcionaron más de 100 y sugirieron a los trabajadores probárselos antes de ir a casa, pero Alba no lo hizo.

“El día del evento, y tras comprobar que no disponíamos de un uniforme adecuado y que no se podía dar una solución inmediata, se le solicita que vaya a casa mientras se buscaba una nueva solución” dijo Best Way en su comunicado, además agregó que nadie del personal ha sido rechazado por su talla o peso “Contamos con personal de soporte para el sector de los eventos con todo tipo de tallas: inferiores, iguales y superiores a la de Alba”.