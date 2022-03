VIDEO: ¡Mentalidad de tiburón! Doña Carmen vende tlayudas dentro del AIFA, ante falta de restaurantes

Estado de México.- Ante la falta de restaurantes o establecimientos de comida durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Doña Carmen vendió deliciosas tlayudas a los pasajeros y curiosos a tan solo 40 pesos.

Para sorpresa de muchos, hubo una gran ausencia de restaurantes en el nuevo aeropuerto ubicado en el Estado de México, sin embargo esto no impidió que surgiera una persona que aprovechó la gran cantidad de personas en el lugar para realizar su venta del año.

Se trata de Doña Carmen de 34 años de edad que demostró contar con una gran mentalidad para las ventas y se trasladó hasta el AIFA para vender sus deliciosas tlayudas en compañía de su esposo y sus tres hijos que viajaron desde Toluca, los menores solo se encontraban sentados mirándola trabajar arduamente.

La venta se realizó a 40 pesos cada tlayuda y fue todo un éxito, una larga fila de personas en espera de ser atendidas se registró dejando de lado el único establecimiento con comida en el lugar, un Starbucks que estaba regalando café negro y un pan que se agotó pasada una hora.

"Me dieron permiso y aproveché, además no me cobraron nada por ponerme aquí", contó la vendedora de tlayudas.

Hasta diez tlayudas por personas le eran solicitadas, así que en ocasiones parecía no darse abasto a la hora de embarrar los frijoles y poner nopales, queso y cebolla, sin embargo la venta de este día seguramente tuvo un impacto positivo en su economía.

Si bien su presencia y la venta de tlayudas causó indignación en algunas personas de redes sociales que no tardaron en relacionar la vendimia como algo de “central de autobuses”, poco les importó a los que disfrutaron de su comida en medio de un aeropuerto donde gran parte de sus comercios aún no han sido rentados por empresas.

Ella no fue la única que aprovechó la inauguración del AIFA para vender sus productos sin pagar un permiso para hacerlo, ya que también se contó con la presencia de otros vendedores ambulantes que ofertaban recuerdos y propaganda alusiva a AMLO y a Morena.