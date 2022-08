(VIDEO) “Nunca te olvides de ti”, mamá se conmueve al abrir los regalos de su bebé

La joven mamá enseñó los regalos que le llevaron sus amigos para conocer a su bebé, pero había una caja que le llamó la atención al no venía nada que pudiera usar su criatura, sin embargo, cuando su amiga le mandó un mensaje explicando el significado, la hizo conmoverse y reflexionar.

Pues en el texto, su amiga comenta, “Es un regalo para que nunca te olvides de ti, que siempre tengas presente que ahora eres mamá, pero siempre serás mujer y también debes ver por ti”.

La madre primeriza compartió en su cuenta de TikTok un video en donde abría los regalos que sus amigos le llevaron a su bebé recién nacido, junto a la descripción, “Quería compartirles este mensaje que me enviaron porque ahora sé que puede resultar difícil regalarnos 15min a nosotras mismas cuando recién tenemos un bebé en casa”.

Internautas comentaron, “tienes una excelente amistad y que razón tiene”, “Ame el hermoso gesto, tienes una gran suerte al tener esa personita q pensó en ti”, “Es muy real a veces uno de mami uno se descuida y no porque quiera si no porque las necesidades de bebé son importantes y no da tiempo”.

A lo largo del video la mamá se vio muy conmovida al abrir los múltiples regalos que le llevaron a su hijo, pues más que cosas materiales, la apoyan en todo momento, sobre todo esa amiga que le dio un regalo para ella, para que nunca se descuide a sí misma.