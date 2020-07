VIDEO: Pasajero golpea a chofer de autobús porque le exigió usar cubrebocas en Nayarit

Nayarit.- Un conductor de transporte público fue agredido por un usuario luego de que le pidiera usar cubrebocas al interior de la unidad como marca el protocolo ante la pandemia del Covid-19 en Tepic, Nayarit.

Tras agredir a Enrique, el chofer de la unidad, el hombre no se bajó de la unidad y se fue a sentar, asegurando no tener ni en donde dormir.

"El compañero se subió sin cubrebocas. Yo lo único que hice fue exigirle el cubrebocas, porque a mí me castiga el Gobierno, me infraccionan y el señor me contestó con palabras altisonantes y me comenzó a golpear", explicó Enrique, quien aseguró que fue agredido dos veces y a la tercera que intentó agredirlo respondió de igual forma.

Me golpeó dos veces. Le dije que yo no peleaba, que yo no quería pelear, me senté. Y ya la tercera vez que me quiso atacar, claro que sabía si me había pegado dos veces, ya sabía que me iba a golpear; lo único que hice fue responder a su agresión

agregó.

En el video compartido en redes sociales, grabado por un usuario que se encontraba arriba de la unidad, se observa como el hombre vestido de azul se levanta a golpear al chofer y luego regresa a sentarse.

Este hombre abordó la unidad a la altura de avenida Insurgentes y la Central Camionera en Tepic. El chofer señaló que el usuario parecía estar bajo los efectos de alguna droga.

"La persona se notaba que iba drogada, yo por lo mismo quise evitar esos problemas, pero iba drogada; le dije que le iba a hablar al 911, hablé y no me hicieron caso. De ahí, paré la unidad en la Fiscalía, no me hicieron caso, entonces yo tuve que defenderme", señaló el chofer.

El conductor de la unidad destacó que una persona le regaló un cubrebocas al agresor, sin embargo, este no se lo puso. El sujeto le dijo "Me vas a llevar a donde yo quiera, se bajó en la avenida Aguamilpa".

Ante este hecho, el chofer de transporte público hizo un llamado a las autoridades para que atiendan este tipo de situaciones.

"¿Qué garantías tenemos nosotros? Aquí ya la gente, pues bendito sea dios las redes me favorecen, porque yo no agredí. Ahí se ve que él me está agrediendo, pero desconozco si nos van a apoyar o no nos van a apoyar. El señor traía una mochila, qué tal que en la mochila traía un arma punzocortante y de mí depende mi familia”, comentó.

Las medidas sanitarias que las autoridades piden a los trabajadores del transporte público son que limpien las unidades, el tener gel antibacterial y el uso del cubrebocas, con el objetivo de evitar contagios del nuevo coronavirus.

