VIDEO: Por tratar de pagar con monedas es discriminado y le niegan sus medicamentos

Estados Unidos.- En Tik Tok, un video viral enfureció a distintos usuarios, pues en él se muestra la manera en que un hombre mayor es discriminado en una tienda Walmart al intentar pagar con monedas, negándole la compra de unos medicamentos.

Una gran polémica se desató en contra de las tiendas Walmart, especialmente una ubicada en Nevada, Estados Unidos, al evidenciarse en esta en un video de Tik Tok la manera en que un abuelito sufre discriminación por no poder pagar con billetes o con tarjeta de crédito, sino con montones de monedas que había ahorrado para comprar sus medicamentos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el área de farmacia de la tienda, un usuario de Tik Tok decidió grabar la escena, la cual causó una gran indignación en las redes sociales, pues, señalan, es un caso claro de discriminación por posición económica.

“No todos somos ricos, no todos tenemos tarjetas de crédito”, fue lo que expresó el hombre, de nombre Joseph Murdocks, quien se fue a casa sin los medicamentos que necesitaba debido a que la cajera se negó a recibir las monedas que él le entregaba para pagarlos.

En el estado de Nevada, en Estados Unidos, un hombre acudía como regularmente a comprar sus medicamentos en el área de farmacia de la tienda, donde más personas se encontraban haciendo fila. Uno de los clientes que se encontraba ahí, decidió grabar en el momento en que los cajeros que atendieron Murdocks negaron la venta de medicamentos por el simple hecho de intentar pagar con monedas.

Leer más: Doctor vende a bebé recién nacido ya que sus papás no podían pagar el hospital

Si bien en algunos establecimientos es aconsejado el pago con tarjeta de crédito para evitar contagios de Covid-19 al tener contacto c

on dinero, esta no es una regla obligatoria, pues sería discriminatoria para aquella que, como este cliente, no cuentan con una. El mismo, se mostró molesto y nervioso, mientras recogía una a una las monedas que le habían rechazado, y expresa a los trabajadores la molestia que le generó.

Según dice él en el video, no hay motivo por el cual no deban aceptar su dinero, pues se trata del mismo cambio que Walmart entrega a sus clientes al hacer una compra, por lo que carece de sentido no querer esas monedas de regreso.

Te puede interesar: Bumble, una perrita con cáncer pasa sus últimos días cumpliendo con una lista de deseos

“Así que no puedo conseguir mi medicamento porque no acepta dinero estadounidense (…) Esto es dinero estadounidense, lo entregan como cambio todos los días”, dijo el hombre molesto mientras recogía algunas de las monedas que caían al suelo.

“No todo el mundo es rico y no todo el mundo tiene una tarjeta de crédito. Esto es dinero. Se toma en todos los bancos de Estados Unidos. Se recibe en todos los negocios de Estados Unidos excepto, aparentemente, Walmart”.

Walmart wouldn't take this man's change to pay for medication because of COVID pic.twitter.com/b5hzcM9aQs — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) February 10, 2021

El suceso provocó que en Tik Tok y en Twitter se abriera un debate respecto a si la acción de los trabajadores fue la correcta o no, pues, mientras algunos asegura que están en la razón de pedir que no entregue monedas para evitar la propagación, otros señalan que no es una norma obligada y no debería ser impuesta, además de que existen maneras de protegerse del virus aún maniobrando efectivo.

La molestia hacia las tiendas generó comentarios y reseñas negativos en Google, a la vez que en Twitter usuarios etiquetaban a Walmart a la espera de que alguien se entere de lo sucedido y llegue a una solución con el hombre afectado.