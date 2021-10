VIDEO: ¿Son falsas? Tiktoker afirma que las cámaras del iPhone no tienen ninguna función

A través de un vídeo compartido en su cuenta de TikTok, una influencer de la red social afirmó que se sentía enfurecida porque las cámaras de su iPhone eran falsas mientras mostraba que dos de ellas no generaban una interrupción del vídeo que estaba grabando.

No muchas personas tienen la posibilidad de comprar un teléfono inteligente como el iPhone 11 Pro, 12 Pro o 13 Pro, sin embargo no es un secreto la innumerable de características de última generación que tienen en las tres cámaras de la parte trasera, aunque muy pocos conocen realmente las funciones de cada una, tal como le sucedió a Kayla y es que no todos son expertos en tecnología.

La tiktoker de la cuenta @kaylathayla afirmó que dos de las cámaras no hacen absolutamente nada mientras muestra la prueba al grabar un vídeo, asegurando que son obsoletas, aunque no todos los que miraron el vídeo en redes sociales están de acuerdo con las conclusiones de la influencer.

En el vídeo, se muestra a Kayla en un baño filmando un espejo donde se ve el reflejo de su acciones entonces procede a mostrar las pruebas tapando uno a uno los tres lentes, hasta que en el inferior finalmente la imagen se cubre por su dedo, contrario a cuando pasaba por los otros que no generaban ningún cambio en el filme.

"Estoy tan confundida... ¿son falsos?" cuestionó en el pie de foto, agregando un hashtag de 'conspiración'.

A pesar de que al verlo por primera vez puede ser desconcertante, basta con pensarlo dos veces o tal vez investigar un poco para saber lo que realmente está sucediendo en el vídeo, aunque en muchas ocasiones no es necesario, ya que los aficionados o expertos en tecnología no tardaron en hacerle ver su error y además, explicar las diferentes funciones que tiene cada lente, además de que no se usan al mismo tiempo.

Un seguidor con conocimientos acerca del funcionamiento del equipo comentó: "Uno es una cámara, el otro es ultrazoom, luego el otro es su teleobjetivo y el punto negro es un sensor lidar".

Aunque también hubo unos otros que más que ayudar, lo tomaron como la oportunidad perfecta para burlarse de Kayla por no saber acerca de las funciones de los diferentes lentes.

“¿La gente realmente compra iPhones sin conocer sus funciones?" un usuario comentó, mientras que otro agregó: "Esto duele de ver y explica que los usuarios de iPhone no entienden lo que están comprando".