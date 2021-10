VIDEO VIRAL: Joven descubre INFIDELIDAD y abandona a su novia en la carretera

Exponer parejas infieles parece ser un de las prácticas más arraigadas en redes sociales, y es que pueden ser desde grupos, fotografías, publicaciones y hasta vídeos, tal como el que se viralizó en Tik Tok en donde un joven deja abandonada a su novia en un camino solitario como venganza por su infidelidad.

Esta historia se divide en tres partes y fue publicada por el tiktoker @isaacvideostop999, el cual cuenta con más de 380 mil seguidores en la plataforma, sin embargo estos vídeos alcanzaron hasta 38.4 millones de visualizaciones entre todos.

En la trilogía de vídeos se puede ver a un novio despechado que enmascara su venganza con una sorpresa para su novia a quien, con ayuda de un amigo, engaña mediante una serie de acertijos para desquitar su coraje y la deja abandonada en un lugar solitario, hecho que atrajo la indignación de muchas personas ante el peligro de la inseguridad y el apoyo de otras pocas por el gusto de devolver el daño.

Fue en la primera parte donde se ve a una joven acompañada de un amigo del novio en medio de una calle solitaria desenvolviendo un papel con un mapa mientras el novio se va en su carro, en este mapa se marca una ubicación a pocos metros donde ella debe desenterrar algo. El lugar es encontrado con rapidez con ayuda del amigo, donde la espera una pala.

La joven aparece cavando en el segundo vídeo, encuentra una caja que en el interior guarda unas hojas enrolladas con un anillo de promesa que pertenecía al novio. Al desenvolver las hojas se percata que son capturas de pantalla de sus conversaciones con otro chico de nombre “Alejandro”.

Durante la tercera parte, el carro regresa y la joven corre hacia el mismo para intentar explicarle a su novio lo sucedido. Al mismo tiempo, el amigo la acusa de ser infiel mientras sube al auto. La joven lo niega, pero el novio no acepta explicación y la abandona en el lugar.

La controversia pronto apareció en los comentarios y es que, aunque muchos lo tomaron con humor y una buena venganza, muchos más consideraron que sus acciones pusieron en un gran peligro a la joven por dejarla en un lugar tan lejano y sola.

Leer más: ¡Amiga date cuenta! Captan en VIDEO a amigos acariciándose a espaldas de sus parejas

"Ni que fuera propiedad de él, lo peor de todo es que hay quienes aplauden que la haya dejado en ese lugar": "Que idiotas, la verdad casi casi la quieren castigar. Mejor valórate y sigue no lastimes más de lo que te hicieron", “Si me pasara a mí, no la dejaría ahí porque sé lo peligroso que es mi país y dejarla sola en un descampado le podría pasar algo grave”; fueron algunos de los comentarios entre otros más. Lo que sí es verdad es que se formó un gran debate entre los usuarios.