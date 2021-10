VIDEO VIRAL: Ladrón llora y pide piedad al ser sorprendido dentro de casa en Guayaquil, Ecuador

Guayaquil.- Un ratero no se salió con la suya y fue sorprendido por los dueños de la casa que intentaba robar en Guayaquil, Ecuador.

Lo que el amante de lo ajeno no sabía es que sería sometido por las personas que incluso le hicieron gritar pidiendo clemencia, en una escena que si bien, fue vista solo por los presentes, su audio fue captado en video que se volvió viral.

Una cámara de seguridad de la casa ubicada al norte de Guayaquil, Ecuador grabó en audio el momento que posteriormente se haría viral en redes sociales por los gritos que emanaron del criminal.

En los casi dos minutos de video viral se escucha como algo cae y emana un sonido tipo porcelana o cristal cayendo al piso; después una voz que expresa enojo dice: "Oye no, así te quería coger (agarrar/encontrar). Eso".

Fue entonces que otra voz aparece, se trataba del ratero que comienza a implorar desesperado que no lo golpeen: "todo bien, todo bien. No me pegues, no pegues", repite el sujeto que había entrado sin permiso a la vivienda ubicada en el bario Sauces 8, Guayaquil, Ecuador.

Después de algunos segundos de constantes gritos por parte del ladrón una tercera voz aparece en el video viral, aparentemente de una mujer o una persona joven por el tono que tenía.

Antes de finalizar la grabación se escucha que la tercera voz en aparecer dice al sujeto amedrentado y con voz aparentemente de llano que él no tiene nada que hacer ahí, refiriéndose a la casa.

Esto último hace pensar que el ladrón que se escucha en el video viral podría ser conocido de las personas que lo encontraron a punto de robarles, o que incluso antes ya había entrado a su casa con malas intenciones en Guayaquil, Ecuador.