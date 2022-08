VIDEO VIRAL. Llora desconsolada por el fallido corte de cabello que le hicieron; "así de malo es"

Dicen que un cambio de look nunca está demás, pero ¿qué pasa cuando este no resulta como esperabas? Ese fue el caso de una joven que se hizo viral en las redes sociales tras haber llorado después de ir a la estética a hacerse un corte de cabello que al parecer no salió como ella esperaba.

Durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, no fueron pocos los que decidieron hacerse algunos cambios de imagen, sobre todo en el cabello, aprovechando que no saldrían mucho al exterior, es por ello que los memes y chistes sobre dicha situación inundaron las plataformas sociales.

Fue la usuaria @rosaamazapan quien mediante su cuenta de TikTok compartió la frustración que sintió luego de que el corte de cabello que le hicieron en una peluquería del Paso, Texas, no fuera para nada de su agrado, sino todo lo contrario.

En el clip viral se le ve a la joven llorando mientras se queja del corte de pelo que le hicieron en el establecimiento, al tiempo, la internauta pidió perdón a los usuarios de la plataforma de videos china por enseñarles el "terrible" corte de cabello que le hicieron.

“¡Perdón por el llanto feo y las maldiciones, pero sobre todo perdón por dejarles ver este terrible corte de pelo!”, mencionó entre llanto.

La tiktoker aseguró que nunca antes había grabado un video de ella llorando, pero que la frustración que sentía por el cambio de imagen que no salió como esperaba la llevó a compartir la experiencia sin reprimir sus emociones.

Y por sí su trágica anécdota compartida en TIkTok no se podía poner peor, la joven dio a conocer que el corte fue un regalo que se hizo ella misma por la buena calificación que obtuvo en un examen que hizo.

“Así de malo -el corte de cabello- es. ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! Hoy tuve un examen y dije ‘recompénsate a ti misma’ porque me fue muy bien en ese examen, y esta es mi maldita recompensa. ¿Cómo puedo solucionar esto?”, se preguntó.

Por último, la internauta aseguró que su autoestima, en estos momentos, se encuentra por los suelos luego de el mal corte de pelo que carga, por lo que cuestionó el por qué nadie en la estética detuvo a la estilista que le hizo el trabajo.

“¿Por qué, por qué sucedió esto? ¿Por qué nadie la detuvo? Ella dijo ‘déjame darte piezas para enmarcar la cara’. ¡¿Dónde?! Este es mi cabello peinado, ella lo peinó, me ‘explotó’. Oh, Dios mío, me miré en el espejo y estaba como ‘mie... santa’. Mi autoestima está a punto de caer en picada. ¡¿Qué hice para merecer esto?!”, expresó con impotencia.

El video viral recibió mucho apoyo por parte de los usuarios de TikTok, quienes se mostraron solidarios con la joven, al tiempo que compartieron en sus cuentas su experiencia y le dieron miles de "me gusta".