VIDEO VIRAL. Marmota roba verduras y se las come delante de cámara de seguridad

Estados Unidos.- Muchas veces la astucia de los animales llega a sorprender a los seres humanos, como el caso que se volvió viral de una marmota que no bastándole con robar la cosecha de un granjero, se la deleita delante de la cámara de seguridad del productor.

Fue mediante la red social TikTok donde se compartió el video que rápidamente se hizo popular entre los internautas al dar cuenta de cómo una marmota se comía diferentes verduras frente a una cámara de video que grabó todas sus fechorías.

Los hechos ocurrieron en Delaware, Estados Unidos, donde un granjero comenzó a darse cuenta de que las verduras que estaba cultivando desaparecían por "arte de magia" o, a veces, amanecían con mordiscos.

Sin duda, el granjero llamado Jeff Permar, quien había decidido cosechar sus propias verduras en un huerto localizado en su propiedad a fin de poder tener los alimentos a la mano y totalmente frescos, nunca imaginó que encontraría lo que halló tras que optara por investigar lo que estaba pasando.

"Noté que mi jardín estaba dañado y que no era una peste normal, era algo distinto. Tenía todo tipo de verduras y cada una estaba con mordidas, desaparecía. Estaban probando un poco de todo, busqué huellas que me ayudaran a identificar al ladrón, pero no dejaba rastro", mencionó el hombre.

Fue así como pudo constatar que el ladrón era una marmota que día a día visitaba su huerto y, tras agarrar alguna verdura, se ponía ni más ni menos que a disfrutarla enfrente de la cámara de seguridad.

En el clip viral que cuenta con más de 8.8 millones de reproducciones, más de 2 millones de "me gusta" y más de 30 mil comentarios, se puede apreciar que el animalito come tomate, zanahoria, lechuga y brócoli, entre otras verduras. Incluso, en algunas ocasiones invita a otra marmota a hacer de las suyas.

Tras haber hecho muchos esfuerzos para alejar a la marmota ladrona de verduras del huerto, el granjero mejor decidió dejar de luchar con el mamífero y convertirlo en su mascota, llamándola "Chuck".

Ahora la simpática marmota cuenta hasta con su propio canal de YouTube llamado "Chuck The Groundhog", en donde Jeff sube diversos videos en los que se ven las aventuras del peculiar animalito.