VIDEO VIRAL. Mejores amigos cumplen promesa y se casan luego de cumplir 10 años solteros

Ecuador.- ¿Las promesas son para cumplirse? Una pareja de jóvenes ecuatorianos no dudaron en cumplir con el pacto que hicieron casándose tras haber pasado 10 años y seguir solteros.

En las redes sociales se hizo viral el caso de Génesis y Giovanni, dos jóvenes de Ecuador que, luego de haber pasado 10 años sin haberse comprometido con una pareja sentimental, dieron cumplimiento a la promesa que se hicieron cuando apenas tenían 15 años.

En su cuenta de TikTok (genesiscueva2), Génesis Cueva compartió un video donde explicó cómo fue que terminó por comprometerse con quien, hasta ese momento, había sido su mejor amigo por varios años.

"Todo comenzó en 2008, cuando recién entré al colegio y me senté cerca de la puerta, fue cuando lo vi entrar con sus amigos y de ahí le pregunté a mi amiga por su nombre porque me pareció bonito, y ella me respondió que se llamaba Giovanni", narró la tiktoker en el clip viral.

Tras que ella preguntara por el nombre de él, los dos fueron presentados y, de ese momento en adelante comenzó una gran amistad hasta convertirse en mejores amigos el uno del otro.

"Después de varias semanas nos hicimos muy buenos amigos, salimos al recreo juntos, comíamos juntos pasábamos de arriba para abajo siempre juntos", mencionó Génesis.

Todo iba bien en su relación de mejores amigos hasta que ella decidió darle "celos" a él, por lo que empezó a salir con otro joven, aunque la historia de amor terminó mal, a lo que Cueva decidió "consolarse" con Giovanni, pero al pasar el tiempo dicha relación también terminó por quebrantarse, situación que se agravó al seguir caminos académicos separados.

"Fui a derramar mis lágrimas con mi amiguito donde él me aconsejaba, me mimaba, me cuidaba en todo, pero desde que pasamos a quinto curso fue en picada nuestra relación, luego de que él empezara a salir con una muchacha", contó.

Fue hasta que ambos estaban cursando sus estudios universitarios que se reencontraron y retomaron su amistad. Tras terminar la relación que mantenía con otra persona, Génesis decidió, primero, darse un tiempo y empezar a mandarle indirectas a su mejor amigo, aunque este no las captaba, por lo que ella pensó que nunca le gustó de esa forma.

Luego, pasado un año, antes de que comenzara la pandemia de Covid-19, se volvieron a ver y Génesis le confesó a Giovanni sus sentimientos, algo que tomó por sorpresa al joven, quien se quedó sin palabras. Tiempo después fue él quien la buscó y le confesó que lo que le había impedido corresponderle era el miedo que sentía de perderla.

"A las dos de la mañana Giovanni me llama y me pidió que saliera de mi casa a hablar, en su carro me confesó que le gustaba pero que tenía miedo a perderme", refirió.

Después de pasar un tiempo en una relación formal y de que vivieran juntos, ambos tomaron la decisión de comprometerse, con ello dieron cumplimiento a la promesa que hicieron de casarse si en 10 años seguían solteros.