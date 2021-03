VIDEO. Acusan a Brozo de "hipócrita y doble moral" por apoyo al feminismo

México.- Brozo, el payaso interpretado por el comunicador Víctor Trujillo fue duramente criticado por usuarios de las redes sociales después de publicar un mensaje de apoyo al movimiento feminista este lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Los internautas, principalmente mujeres lo acusaron de "doble moral e hipócrita", pues durante años sexualizó la imagen de las mujeres mediante la aparición de 'secretarias' con vestuario sugerente en el programa matutino 'El mañanero'.

La polémica comenzó tras la publicación de un video junto a la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, en donde el payaso dijo amar a todas las mujeres y además mostró su apoyo en la causa feminista.

"A todas, absolutamente a todas, porque no hay una que no ame. Estaré marchando virtualmente, estaré con ustedes en el corazón si me aceptan y en el alma si me la abren. Feliz 8 de marzo. ¡Marchen!", dijo.

Antes del mensaje, la legisladora preguntó al personaje de Victor Trujillo: ¿"Qué se siente ser tan famoso?", a lo cual él respondió: "Ahorita que me quite la peluca te digo", haciendo referencia a que su personaje es quien tiene fama.

Después la panista cuestionó cuál es el sentir de Brozo sobre la problemática feminista, a lo que el popular personaje dijo: "Se siente con mucho desapego, porque finalmente quisieras haber nacido de una mujer".

Críticas

Los internautas no se cansaron de emitir juicios negativos sobre Brozo, uno de ellos fue el usuario de Twitter @R2D2_sanz, quien dijo que el Payaso tenebroso es un ejemplo de "abuso y cosificación hacia la mujer".

"Brozo despertó siendo feminista. Nada más falta que Quadri se declare de la misma forma y vayan juntos a la marcha. Vomitivo", escribió la usuaria @Berexun.

Por su parte, otros usuarios consideraron que Brozo es un payaso; aunque no se refirió al antiguo oficio, sino al insulto cada vez más popular en internet. "Abundan los oportunistas de las causas., ahora resulta que Brozo. feminista", twiteó la comunicadora @juncalssolano junto con un emoji de payaso.



Aqui con @brozoxmiswebs y un mensaje para el #8Marzo ���� pic.twitter.com/6sT0LYgGJe — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) March 8, 2021