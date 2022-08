VIDEO. Construyen 7-Eleven y no ponen entrada al estacionamiento en Jalisco

Zapopan.- "Cuando contratan al arquitecto que se graduó online", es la frase que acompaña al video que verás más adelante y refleja a la perfección el gran error que no creerías de no verlo: construyeron el estacionamiento de un 7-Eleven sin entrada para carros en Zapopan, Jalisco.

Así lo publicó en TikTok la cuenta '@amorlarios', donde se especificó donde fue hecha la tienda de conveniencia y se cuestionó "¿Por dónde entro?".

En el video viral se puede observar una sucursal de 7-Eleven aparentemente recién hecha o recién remodelada en Jalisco, todo lucía bien al inicio del clip, colores aún con mucho brillo, publicidad nueva y vidrios bien polarizados en la puerta.

Lo llamativo llegó cuando la cámara enfocó una de las dos áreas de estacionamiento, en la cual hay cajones marcados como en cualquier otro comercio de ese tipo, pero no hay una entrada para automóviles. En su lugar hay árboles a lo largo de toda la calle.

Comentarios como "es para que aterricen aviones", "espero no les den permiso para quitar los árboles", "están viviendo en el futuro, esperando los autos que vuelan", "espero que sea broma y no quiten los árboles", "el SevenEleven con helipuerto" fueron solo algunos de los que resaltaron irónicamente el error de la tienda de conveniencia fundada por Joe C. Thompson.