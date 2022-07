VIDEO. Desmienten con PRUEBAS falso audio comprometedor de AMLO

México.- Este domingo 17 de julio se difundió en redes sociales un audio en el que se escucha la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decir que no le "interesan mucho los muertos" y que recibió millones para una campaña política, mismo que fue desmentido poco después con un video.

La cuenta de Twitter Rosario Guzman '@Mamaguzo' fue una de las que compartió la grabación mediante un video en el que se ve el rostro de AMLO y que tiene como descripción el siguiente texto:

"*Me hicieron llegar 956 millones de pesos para la campaña (2021). No me interesan mucho los muertos*

Filtran audio de conversación de Andrés Manuel López Obrador, sobre el dinero de la campaña de morena en el 2021. *!Que poca madre!* Salieron peor":

En el audio falso que se hizo popular en redes sociales se escucha la voz de López Obrador decir: "Me hicieron llegar 956 millones de pesos, vamos a tener mayoría en el congreso para imponernos por la fuerza, convencer, persuadir. Entonces, no creas que me preocupa mucho la saturación de hospitales, los muertos, y ya no lo tomamos en cuenta, todo era para esto. Estoy hablando de miles de millones de pesos".

En la misma conversación de Twitter, el usuario Pablo Flores Jiménez '@PabloFloresJim' respondió: "Lo dije en otro tweet, yo critico la mayoría de las cosas de AMLO y la 4T (lo pueden ver en mi twitter), pero ese audio es falso y pertenece a éste video de TikTok".

La réplica del hombre fue acompañada por un video de la cuenta '@cicutarecords' en el cual se explica cómo hacer un video montaje usando frases recortadas y otros recursos técnicos para expertos en edición de sonido.