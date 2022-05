VIDEO. Diputado hace "avioncito" con la comida a diputada en México

CDMX.- En el Congreso de la Ciudad de México se vivió un momento de inverosímil falta de seriedad por parte de los legisladores de la capital.

Un diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Joaquín Fernández Tinoco, fue captado haciendo el ‘avioncito’, al parecer con un chocolate, para dárselo en la boca a una diputada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Méndez Vicuña.

Si, en efecto, en plena sesión del congreso capitalino dos legisladores aprovecharon para jugar con un aperitivo y, de paso, coquetear un poco.

Todo esto mientras sus compañeras y compañeros discutían airadamente sobre una reforma en materia electoral que supondría profundas transformaciones al Instituto electoral en la CDMX. Al parecer, la discusión para este par de diputados parecía estar en un segundo o tercer plano. Ellos, como prioridad, tenían el tema del chocolate. Su sabor, su textura, etc.

El momento fue captado por las cámaras que transmiten en directo las sesiones del legislativo capitalino, pero, el hallazgo de la bochornosa escena se lo debemos a la cuenta de Twitter Diputados Out of Context (@DiputadosOut), cuenta que hace un seguimiento especial a los diputados del país particularmente a sus salidas de tono, momentos fuera de toda lógica en su quehacer político, etc.