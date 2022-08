VIDEO. Entierran vivo a famoso youtuber

A cualquier grupo de amigos se le ocurriría pasar el tiempo juntos platicando, comiendo, salir a dar la vuelta, pero ¿Por qué no enterrarse vivo?, fue así como se le ocurrió la creativa idea al Youtuber Jimmy Donaldson, también conocido como MrBeast, de realizar el reto “Estuve 50 horas enterrado vivo”, el cual se llevó a cabo junto a sus amigos.



MrBeast, es un youtuber estadounidense, reconocido por ofrecer dinero a la gente, esto a cambio de que se atrevan a realizar alguna actividad, de igual forma tiene muchos seguidores por los retos que realiza, los cuales dice que en su canal de contenido no se finge nada, sino que todo se cumple.



Esta ocasión no fue la excepción, pues gracias a todas las cámaras que estaban dentro del ataúd donde fue sepultado, se podía monitorear cada instante. Durante el video de Youtube se pudo observar como usaron la maquinaria para enterrarlo y pusieron una lápida encima.



MrBeast y sus compañeros de esta aventura, se comunicaban mediante un radio portátil, por el cual les dijo que en el maletero del auto de su amigo llamado Tared había dejado algo, cuando estos fueron a buscar, se dieron cuenta que había un aparato el cual cuando lo tocaban daba electrochoques.



Según el youtuber, esto tenía el propósito de que, si en algún momento hacia trampa o abandonaba el reto, como castigo le podrían dar toques, aunque claro, sus amigos no perdieron el tiempo de darle descargas eléctricas en más de una ocasión.



Cuando cumplió 24 hora dijo por su woki toki, ”Me duele la espalda, empiezo a sentir claustrofobia, me aburro mucho, huelo bastante mal, también huelo a orina, me comí toda mi carne seca y conos de helado, no me siento bien”, esto debido a que el lugar en el que estaba era tan pequeño que solo podía girar un poco su cuerpo.



Durante las 50 horas sus amigos le jugaron varias bromas, entre ellas le dijeron a MrBeast que caería un tornado, pero que no se preocupara, pues al estar enterrado bajo 2 metros, era probable que no sintiera, de igual forma se pusieron a estarle prendiendo, apagando e incluso cambiándole de color a las luces que estaban dentro del ataúd.



Mientras Jimmy dormía a sus compañeros se les ocurrió la brillante idea de hacer un túnel, por lo que, se pusieron a excavar durante una hora, con maquinaria para poder sacar rápido la tierra según ellos solo con el objetivo de molestarlo un rato, luego de hablarle y enfadarlo un rato volvieron a tapar el ataúd, y se dispusieron encender una fogata arriba de su falsa lapida.



Al término del video, sus compañeros le dieron la sorpresa de prender fuegos artificiales para celebrar que el reto estaba cumplido, según Jimmy desde adentro del ataúd se sentía como si fuera un terremoto.

Al volver a ver el exterior, el youtuber no pudo evitar derramar lágrimas, posteriormente se despidió entre risas con sus amigos, diciendo que tenía frio y hambre.