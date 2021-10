VIDEO. Hombre intenta asustar a niño vestido de Michael Myers y este lo abraza tiernamente

Estados Unidos.- Estamos a pocos horas de que llegue el 31 de octubre y con ello la celebración de Halloween o día de brujas que en gran parte del mundo se ha extendido como una festividad más en la que las personas pueden vestirse de sus personajes favoritos, algunos de ellos varadamente aterradores.

Si bien los niños son los más susceptibles a padecer miedo o ataques de pánico por los horrendos disfraces, al parecer un niño de cuatro años hizo excepción ello en un video que se ha vuelto viral en redes sociales.

El video que ha sido catalogado como tierno más allá que una broma fallida, fue compartido por la mamá del menor a través de la red social de videos Tik Tok.

En el video de algunos segundos se puede apreciar al niño mientras posa junto a unos arbustos vestido vaquero, un poco distraído el menor permanece sonriendo sin saber que alguien se aproximaba.

En ese momento, un hombre vestido de Michael Myers, de la saga de horror estadounidense, Halloween se acerca para presuntamente asustarlo. Sim embargo el menor reaccionó de una manera que pocos esperarían por la edad que tiene.

Pues luego de gritar o correr, la reacción casi inmediata del menor fue el de abrazar al popular personaje de ficción.

“Cuando Michael Myers es la vida y tu hijo de 4 años tiene el corazón más grande”, escribió la madre del menor en la descripción del video.

Por su parte algunos usuarios en redes sociales mencionaron que no esperan que el niño tuviera esa reacción; "no esperaba esta reacción tan tierna, yo pensé que iba a salir corriendo, llorando y gritando", "La inocencia de un niño no tiene comparación", mencionaron algunos internautas.