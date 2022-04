VIDEO. Hombre no va al cumpleaños de su novia y le revela un doloroso secreto

México.- Una joven compartió en su cuenta de Tik Tok un mensaje inesperado que le mandó su novio en el mismo día de su cumpleaños, en él le revelaba un gran secreto el cual ha impactado a muchos.

La joven, de nombre Gabriela, contó en su cuenta de Tik Tok que su novio le mandó un mensaje en su cumpleaños, donde le decía que ¡había embarazado a otra mujer!, a pesar de eso, ella celebró su cumpleaños con mucha diversión, como debe de ser.

"Ayer súper Feliz celebrando mi cumpleaños después de que la persona con la que he compartido mi vida durante casi 3 años me dijera que tuvo un problema y no podía ir", escribió Gaby en un video que compartió en Tik Tok.

Gabriela se enteró de ese gran secreto ya que el hombre le mandó un mensaje por WhatsApp donde le decía que se había quedado en casa porque tenía un gran problema, el cual era que había embarazado a una mujer.

"Me quedé en mi casa por el problema que tenía y de hecho era lo que quería hablar contigo también, me tendré que retirar porque posiblemente voy a hacer papá", decía el mensaje.

A pesar de ese mensaje, la joven compartió fotos de su fiesta de cumpleaños donde se le ve disfrutando con todas las personas que de verdad la aprecian y quieren.