VIDEO. Joven asegura que rara vez se baña y que no usa desodorante; el motivo te sorprenderá

Todos los días, las personas son bombardeadas con mensajes publicitarios de productos para la higiene personal, pero tal parece que la usuaria que se viralizó en las redes sociales es inmune a los mismos, pues confesó que rara vez se baña y que no usa desodorante.

Diversos estudios han apuntado que tal vez lo mejor para el ser humano sea no bañarse diariamente, no obstante, hay personas que no pueden estar sin hacerlo ni un solo día, sobre todo quienes viven en regiones con temperaturas muy altas donde el sudor está presente todo el tiempo, o también hay quienes su trabajo los obliga a visitar la regadera luego de volver a casa.

Fue a través de la red social china TikTok donde la usuaria @addiekirchner dio a conocer al mundo de las plataformas virtuales su poco gusto por las prácticas de higiene personal, pero lo que más sorprendió fue el motivo.

En la mencionada plataforma virtual, la internauta publicó un video, el cual rápidamente se volvió viral, donde "soltó toda la sopa" sobre sus hábitos higiénicos y las razones detrás de los mismos.

"No uso desodorante. Paso el mayor tiempo posible sin ducharme. Uso Dr. Bronner como 4 en 1″, narró la joven en el clip.

De acuerdo a diversos medios informativos, Dr. Bronner es una marca de jabones de azúcar que se ofertan en 5 variedades diferentes, los cuales están destinados para el lavado de la cara, manos, cuerpo y cabello.

“Me voy a la cama con los pies sucios. ¿Cepillo para el pelo? No lo conozco”, recalcó la tiktoker en la grabación.

Ahora bien, a estas alturas seguramente muchos se preguntarán el por qué la joven lleva ese estilo de vida tan poco popular entre la mayoría de las personas, pues bien, de acuerdo a lo señalado por ella misma: "simplemente no me importa una mierda".

Asimismo, Addie dio a conocer que toda su familia está sorprendida por los hábitos de higiene que ha adoptado, aunque no precisó desde cuándo fue que decidió no bañarse seguido y no usar desodorante. Sin embargo, aseguró que ninguno de sus parientes le ha dicho que huele mal. Cabe mencionar que la grabación fue subida el pasado 4 de marzo de este 2022.