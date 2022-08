VIDEO. Joven se vuelve viral por cantar idéntico que Michael Jackson 

Un joven campesino de los Estados Unidos ha comenzado ha ganar fama rápidamente luego de que publicar un video en la red social TikTok e internautas asegurarán que canta igual que el difunto "Rey del Pop", Michael Jackson.

Brandon Conway quien es un músico por afición, nunca pensó que el subir un video a TikTok le daría el reconocimiento que buscaba, pues a tan solo unos días de haber publicado el video, el metraje ya superó los 27 millones de reproducciones.

Esto gracias a que algunos señalan que el joven canta idéntico que Michael Jackson, esto pese a que la canción que cantó cuenta con algunos arreglos digitales que a capela son complicados de igualar.

En el video viral, el Brandon aparece de pie con una actitud sencilla cantante el éxito del Rey del Pop, "The Way You Make Me Fell".

Fue debido a su excepcional interpretación que internautas quedaron atónitos y expresaron algunos mensajes de aliento al joven para que continuará con la música pues canta como todo un profesional.

"Amen Señor Jehová Dios que talento hermano", "El mejor MJ en un estacionamiento que he escuchado. ¡¡Buena suerte!!", fueron algunos de los cometarios.