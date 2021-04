VIDEO. Limosnero y con garrote rechaza trabajo: "No me place, yo pido"

México.- Un hombre aparentemente indigente que se dedica a pedir dinero en las calles se negó a trabajar limpiando un terreno porque no le gusta hacerlo. “No, pues chambear no, no me place", dijo el sujeto en un video viral.

Todo lo anterior fue grabado por un automovilista en México, según comentarios en redes sociales fue en Coahuila donde el limosnero se acerca al vehículo para pedir un apoyo económico bajo el argumento de que no había comido aún.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Dale un pescado a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y comerá siempre”, una frase popular de origen discutido, pero que muestra claramente esta situación. Ya que el conductor en lugar de darle dinero le ofreció trabajo.

Leer más: VIDEO. Marinos cantan con tristeza antes de morir en submarino de Indonesia

Ante la oferta que muchas personas por lo menos considerarían, el hombre respondió: “No, no puedo carnal, yo me la paso pidiendo, me la paso pidiendo, ese es mi rollo”; El automovilista con ligeras esperanzas replicó: "¿Y pa’ chambear?", sin embargo la respuesta fue la misma en el video viral.

Fue en este momento que el presunto sin techo responde la frase icónica: “No, pues chambear no, no me place”. Tras esto, el ofertante compara al limosnero con otra persona con la costumbre de pedir dinero en las calles.