VIDEO. Malvado, el perrito viral que odia "Mi bebito Fiu Fiu" supera el millón de seguidores

La cuenta de Pancho o 'Malvado', como se le conoce al perrito que odia la canción de "Mi bebito Fiu Fiu", superó el millón de seguidores.

El pequeño Pancho se viralizó después de que un joven le cantara la canción viral, que presuntamente trata sobre la infidelidad de un presidente latinoamericano. Una canción que le saca las canas verdes al can.

En cuanto Malvado escucha "eres mi bebé, mi bebito fiu fiu", se lanza contra la persona que lo filma tumbándolo al piso.

Desde el pasado jueves 11 de agosto, la cuenta oficial del famoso perrito, que se volvió popular en redes sociales, superó un hito en Tik Tok.

Para celebrar el millón de seguidores, la persona encargada de la cuenta le cantó al pequeño Pancho la canción de We Are The Champions.

Y, como es característico de la cuenta, para cerrar el video, le cantaron la canción de Mi Bebito Fiu Fiu, por lo que Malvado no pudo evitar perder la cordura y atacó al joven que graba el video.

Aunque Malvado normalmente se ve bastante molesto y ataca al joven que lo filma, en ocasiones se le ve bastante tranquilo disfrutando de paseos.

El perrito salchicha, Pancho, se ha ganado el corazón de miles de usuarios en las redes sociales, a quienes hace reír por sus reacciones.