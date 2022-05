VIDEO. "Mamá ven, por favor", gritaba llorando un bebé de dos años que estaba solo en casa

En redes sociales se ha viralizado un video donde se ve a una bebé de dos años de edad dentro de casa llorando mientras se encontraba solo porque su mamá había salido a trabajar.

En la grabación se puede escuchar como la bebé llora desesperadamente gritándole a su mamá, una vecina y sus hijos encontraron al menor, y por medio de una ventana lo saludan y tratan de tranquilizarlo, momento que quedó captado por un video.

Cuando la bebé es encontrado por la vecina, este le pregunta si su mamá lo había vuelto a dejar solo y este le dice que sí, posteriormente le pide que se calme, que su mamá vendrá pronto.

El bebé al ver a la mujer le dice "mamá ven, por favor" y le sigue gritando a su mamá llorando.

"¿Te dejó sola otra vez tu madre? ay, qué grosera, qué fea. No llores mami, ahorita no tarda en venir tu mamá, ya, tranquila ¿desde qué hora estás ahí, mi amor? no llores", le dice la vecina a la bebé de dos años,

Hasta el momento se desconoce en que parte fue grabado el video y si la bebé fue sacada de la casa, así como el paradero de la madre.

Te recomendamos leer

La grabación ha causado polémica en redes sociales donde muchos usuarios se han molestado por la acción de la madre y otros han dicho que tal vez lo hizo porque no le da confianza dejarla con alguien.