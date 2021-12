VIDEO. Markitos Toys muestra sus tatuajes "escondidos" y revela por qué no tiene más

Culiacán.- En pleno 2021, casi 2022, los tatuajes ya no son tan mal vistos como en generaciones anteriores, incluso se volvieron parte importante en personalidades del mundo artístico, pero no todos los tienen expuestos a la vista. Hay algunos, como Markitos Toys, que prefieren hacérselos en zonas que se cubran con la ropa.

Las y los seguidores del youtuber y empresario no siempre tienen la oportunidad de ver detalladamente los tatuajes que tiene, pero hoy podrán hacerlo más adelante gracias que los grabó video de cerca para publicarlos en sus historias del Instagram "markitostoys".

El nacido en Culiacán, Sinaloa, explicó en el clip que desde hace "días" tiene intención de plasmar en su piel otras obras de arte, algo que no ha hecho porque su tatuador de confianza "ha podido".

Plebada la neta tengo días que me quiero hacer otros tatuajes, tengo estos y otros en otros lados(...)y les cuento, no lo he hecho porque el que quiero que me tatúe no ha podido", dijo el influencer en su Instagram verificado.

Leer más: ¡No solo conduce! Markitos Toys entra a la cocina para preparar este platillo

En la grabación Markitos Toys mostró dos tatuajes, uno en cada hombre. El primero es un reloj, con sus iniciales, signos de pesos y algunas letras escritas; el segundo, es una herradura con un trébol de cuatro hojas en medio y la frase "Good Look" (buena suerte).